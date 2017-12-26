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В Москве автобус влетел в подземный переход с людьми
Происшествия, 26.12.2017 10:07
Водитель передавил людей в пешеходном переходе
Накануне в Москве в 14.46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, и съехал в подземный пешеходный переход.
- По предварительным данным четыре человека от полученных травм скончались, ещё девять человек пострадали, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города.
В настоящее время рассматриваются версии произошедшего, среди которых неисправность транспортного средства, водитель не справился с управлением. Водитель задержан, сообщили в Госавтоинспекции Москвы. С ним работают сотрудники полиции.
На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России работает телефон «горячей линии» 8-800-775-17-17. Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим.
К ликвидации происшествия были привлечены свыше 180 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 70 человек и 18 техники, в том числе 3 вертолёта Московского авиационного центра.
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