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В Улан-Удэ собака покусала 8-летнего мальчика

В Улан-Удэ собака покусала 8-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Между тем, местные жители мешают отлову животных на месте происшествия

22 ноября в Улан-Удэ собака покусала восьмилетнего мальчика.

Ребёнка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства мальчик отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в комитете городского хозяйства.

– Вчера в 11 часов в 111 микрорайоне трое мальчиков играли между домами. Мимо пробегали три собаки. Мальчик побежал в сторону собак. По версии кинологов, животные восприняли это как угрозу. Одна из них укусила его и убежала, – рассказал начальник отдела благоустройства комитета Дмитрий Ларченко.

Сотрудники службы отлова выехали в сотые кварталы. Собак будут искать не только в 111, но и в соседних 110 и 113 микрорайонах. Сейчас на месте работают три бригады.

- Отметим, что при проведении мероприятий по поиску животных горожане препятствуют работе службы отлова. Возле дома № 15 владелец автомобиля «Истана» серого цвета преградил путь службе отлова, люди загнали собак в подъезд дома. В настоящее время люди препятствуют отлову животных, которые, возможно, участвовали в нападении на мальчика, - подчеркнул Дмитрий Ларченко.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях в Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак насмерть загрызла 71-летнего мужчину.


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