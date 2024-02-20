В Бурятии осудили замглавы Тункинского района за махинации на торгах

Она признан виновной в превышение должностных полномочий
Заместитель руководителя администрации муниципального образования «Тункинский район» Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Следствием и судом установлено, что в конце 2021 года из республиканского бюджета Тункинскому району предоставлены субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа. За счёт поступивших денежных средств принято решение о благоустройстве территории автовокзала в райцентре, для чего объявлен конкурс с начальной ценой контракта более 4,3 млн. рублей.
- Состоявшийся аукцион в электронном виде выиграла одна коммерческая организация. Однако, заместитель руководителя районной администрации, являясь председателем аукционной комиссии, действуя незаконно в интересах знакомых предпринимателей, уклонилась от заключения контракта с победителем конкурса, после чего неправомерно раздробила единую сделку на несколько частей, чтобы придать видимость законности своим решениям, и напрямую от лица администрации заключила сделки с нужными компаниями и предпринимателями по поставке и установке необходимого объекта привокзальной инфраструктуры. Своими действиями она нарушила законные интересы компании-победителя конкурса. Помимо этого, объект, поставленный и установленный подрядчиками по раздробленной сделке не соответствовал техническому заданию, предусмотренному муниципальным контрактом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2,5 года.
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