Глава Бурятии поднялся в рейтинге по числу подписчиков в Telegram

Он оказался шестым среди всех дальневосточных губернаторов

«Байкал-Daily» подсчитал число подписчиков официальных telegram-каналов глав регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в первом квартале 2024 года.

Глава Бурятии поднялся на одну строчку: теперь Алексей Цыденов на шестом месте. Опережавший же его на одну позицию в декабре 2023 года губернатор Камчатского края Михаил Солодов оказался на седьмом.

В целом прослеживается чёткая тенденция к увеличению числа подписчиков губернаторских telegram-каналов. Цыденов, например, прибавил почти 1600 человек по сравнению с концом 2023-го.

В минусе только губернатор Забайкальского края Александр Осипов и Камчатского края Михаил Солодов.

В скобках – число подписчиков на декабрь 2023 года:

1. Олег Кожемяко (Приморский край) – 45 635 (43 241)

2. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 26 346 (22 964)

3. Айсен Николаев (Якутия) – 23 349 (не участвовал)

4. Михаил Дегтярёв (Хабаровский край) – 21 755 (19 601)

5. Василий Орлов (Амурская область) – 21 146 (19 348)

6. Алексей Цыденов (Бурятия) – 13 454 (11 863)

7. Михаил Солодов (Камчатский край) – 12 202 (12 270)

8. Владислав Кузнецов (Чукотский АО) – 6825 (6155)

9. Александр Осипов (Забайкальский край) – 5388 (5994)

10. Сергей Носов (Магаданская область) – 5443 (5121)

11. Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) – 3131 (2911)



Число читателей telegram-канала губернатора соседней с Бурятией Иркутской области Игоря Кобзева тоже увеличилось до 49 523 (45 035).

Официальный канал полпреда президента в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева насчитывает 4100 (3747) подписчиков.

Число подписчиков, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций. Люди постоянно не только добавляются в телеграм-каналы, но и отписываются.