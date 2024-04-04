04 апреля

03 апреля

Популярное

Путин одобрил выдвижение губернатора Забайкалья Осипова на новый срок

Путин одобрил выдвижение губернатора Забайкалья Осипова на новый срок
Власть,  Фото:официальный сайт президента РФ

Пока это, впрочем, предположение

Заместитель губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров сделал в своём телеграм-канале предположение, что президент России Владимир Путин «одобрил выдвижение главы Забайкалья Александра Осипова на новый губернаторский срок».

Вице-губернатор и руководитель администрации главы региона основывался на фразе Путина, сказанной на встрече с губернатором Александром Осиповым 3 апреля.

«Вам удалось создать в крае инвестиционно привлекательную экономику, - заявил президент страны. - Если так будет и дальше - а есть все основания, как я уже сказал, думать, что так и будет, – то и результаты появятся и люди их увидят. Конечно, нужно работать активно и напрямую обсуждать эти вопросы с жителями края».

Встрече прошла по видеосвязи. Осипов отчитался перед президентом о социально-экономическом положении края. «Готовимся к пожароопасному периоду, паводкоопасному», - сказал он, загрузив Путина обилием цифр о достижениях края:

«За последние пять лет средний рост заработной платы ежегодно шёл более 13 процентов, за прошлый год нам удалось обеспечить 22 процента. Безработица снизилась с 11 процентов до 6,9, а уровень бедности – с 22 процентов до 17. Тем не менее показатели пока остаются выше среднероссийских...».

«Понимаем, что федеральное бюджетное финансирование - для нас главный ресурс, главная возможность развивать и преображать «социалку», - признал Александр Осипов.

«Действительно край очень большой, и проблем накопилось много. Но движение есть – я это вижу», - отреагировал президент России.

В конце встречи Путин по-отечески добавил: «Желаю вам успехов. Думаю, что всё получится у вас».

Напрямую о поддержке Александра Осипова на выборах губернатора Забайкальского края президент не заявил. Главу региона забайкальцы будут выбирать в сентябре 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», сам зампред Марат Мирхайдаров сейчас участвует в СВО. Его позывной Аманат. Он подписал контракт с батальоном «Ахмат» на четыре месяца. Подготовку вице-губернатор прошёл на общих условиях. Служит стрелком. Мирхайдаров рассказывал читинским СМИ, что свою зарплату от службы передаёт на гуманитарную помощь.
Путин Осипов выборы Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Министерства разберутся с задержками провозов грузов в ДФО
Министерства разберутся с задержками провозов грузов в ДФО
Власть, 03.04.2024
Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с провозом грузов железнодорожным транспортом по восточному полигону
Зампред правительства Бурятии побывал в улан-удэнской колонии
Зампред правительства Бурятии побывал в улан-удэнской колонии
Власть, 03.04.2024
Ему показали производственные мощности учреждения
В Иркутской области работу мэра района предложили оценить от «хорошо» до «супер»
В Иркутской области работу мэра района предложили оценить от «хорошо» до «супер»
Власть, 01.04.2024
В опросе отсутствовали отрицательные варианты ответа
Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием
Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием
Власть, 01.04.2024
Ему предъявили обвинение в превышении полномочий
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Власть, 01.04.2024
Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
Власть, 29.03.2024
В настоящее время формируется её состав
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
Власть, 29.03.2024
О задержании Цырен-Даши Доржиева стало известно 29 марта
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Власть, 28.03.2024
Мэра теперь будут назначать по конкурсу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^