Путин одобрил выдвижение губернатора Забайкалья Осипова на новый срок

Пока это, впрочем, предположение

Заместитель губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров сделал в своём телеграм-канале предположение, что президент России Владимир Путин «одобрил выдвижение главы Забайкалья Александра Осипова на новый губернаторский срок».

Вице-губернатор и руководитель администрации главы региона основывался на фразе Путина, сказанной на встрече с губернатором Александром Осиповым 3 апреля.

«Вам удалось создать в крае инвестиционно привлекательную экономику, - заявил президент страны. - Если так будет и дальше - а есть все основания, как я уже сказал, думать, что так и будет, – то и результаты появятся и люди их увидят. Конечно, нужно работать активно и напрямую обсуждать эти вопросы с жителями края».

Встрече прошла по видеосвязи. Осипов отчитался перед президентом о социально-экономическом положении края. «Готовимся к пожароопасному периоду, паводкоопасному», - сказал он, загрузив Путина обилием цифр о достижениях края:

«За последние пять лет средний рост заработной платы ежегодно шёл более 13 процентов, за прошлый год нам удалось обеспечить 22 процента. Безработица снизилась с 11 процентов до 6,9, а уровень бедности – с 22 процентов до 17. Тем не менее показатели пока остаются выше среднероссийских...».

«Понимаем, что федеральное бюджетное финансирование - для нас главный ресурс, главная возможность развивать и преображать «социалку», - признал Александр Осипов.

«Действительно край очень большой, и проблем накопилось много. Но движение есть – я это вижу», - отреагировал президент России.

В конце встречи Путин по-отечески добавил: «Желаю вам успехов. Думаю, что всё получится у вас».

Напрямую о поддержке Александра Осипова на выборах губернатора Забайкальского края президент не заявил. Главу региона забайкальцы будут выбирать в сентябре 2024 года.