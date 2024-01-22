Вице-премьер Забайкалья отправится служить на СВО добровольцем

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Такое заявление он сделал в соцсетях



Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров 22 января заявил, что вступит в ряды добровольцев батальона «Ахмат» и отправится на спецоперацию. Заявление он опубликовал в своём телеграм-канале, сообщает пресс-служба правительства края.



- Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный, вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения, - написал Марат Мирхайдаров.

