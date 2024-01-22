Такое заявление он сделал в соцсетях
Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров 22 января заявил, что вступит в ряды добровольцев батальона «Ахмат» и отправится на спецоперацию. Заявление он опубликовал в своём телеграм-канале, сообщает пресс-служба правительства края.
- Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный, вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения, - написал Марат Мирхайдаров.
Вице-премьер Забайкалья отправится служить на СВО добровольцем
Власть, Фото:
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