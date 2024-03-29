Иркутская область доложила о готовности к проекту «Волшебный Байкал»

В него войдут две локации региона
Вечером 28 марта состоялось совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Мероприятие провёл президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По словам президента, до 2030 года в России предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране. Также в текущем десятилетии вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое – до пяти процентов.
О готовности Иркутской области реализовать проект «Волшебный Байкал» в тесном сотрудничестве с правительством страны, Республикой Бурятия, государственными корпорациями и инвесторами в рамках мероприятий по созданию федеральных круглогодичных морских курортов проекта «Пять морей и озеро Байкал» президенту доложил губернатор области Игорь Кобзев.
Иркутская область включила в проект «Волшебный Байкал» две локации. Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе посёлка Тальцы.
Общая площадь курортной зоны составит около 1200 га, протяжённость береговой линии – семь км, сумма бюджетных вложений – 25 млрд рублей, частных инвестиций – 54 млрд. Будет создано 5400 комфортабельных номеров, что обеспечит круглогодичность работы курорта и увеличение текущего туристско-экскурсионного потока более чем на 1,4 млн туристов в год. Проект имеет большие перспективы и даст значительный мультипликативный эффект – появится 6000 новых рабочих мест.
В Байкальске в рамках проекта планируется создать благоустроенную набережную, парки, лыжероллерные трассы, центр тропостроения. В районе Тальцов предполагается открытие современного курорта полного цикла на 3500 номеров. Реализация проекта займёт девять лет. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рассматривается с 2027 по 2035 годы.
В «Байкальской слободе» появятся современный всесезонный аквапарк, спа- и термальные комплексы, рыбацкая и ремесленная деревни, яхтенная марина полного цикла, лыжные и велотрассы, экотропы, пляжная зона, конгресс-центр.
Реализация проекта позволит привлечь туристов разных целевых групп и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на 850 тысяч человек. Предполагаемый объем частных инвестиций – 32 млрд рублей.
- Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в Порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений. Вместе с тем, необходимо провести реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях к Байкалу. Первая – это дорога Иркутск – Листвянка, вторая – федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А также предусмотреть возможный обход трёх населённых пунктов вблизи Байкала – это Култук, Слюдянка и Байкал, - рассказал Игорь Кобзев.
Свой доклад Владимиру Путину представил и глава Бурятии Алексей Цыденов. К 2036 году реализация проекта курорта «Волшебный Байкал» даст возможность показать уникальное озеро пяти миллионам человек, которые станут гостями Иркутской области и Республики Бурятия. Правительство России предусмотрит в шестилетнем периоде средства на реализацию представленных губернаторами на совещании проектов по развитию туризма в регионах.
Иркутская область доложила о готовности к проекту «Волшебный Байкал»
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