Глава Бурятии: На Байкале создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест

В сфере туризма

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в своём телеграм-канале о совещании у президента России по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Оно прошло в Москве 28 марта.

По словам Цыденова, он вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым представил Путину детали совместного туристического проекта. И рассказал о предполагаемых результатах его реализации на территории Бурятии.

Глава отметил, что всего будет привлечено 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Создадут номерной фонд гостиниц на 4600 единиц.

«Туристско-экскурсионный поток составит 1,9 млн человек (в год - ред.), включая 470 тысяч размещенных в гостиницах», - отметил Цыденов.

Будет создано 2,5 тысяч новых рабочих мест.

«Для реализации проекта будет создана обеспечивающая инфраструктура стоимостью 15 млрд рублей, - написал глава Бурятии. - Это объекты электроэнергетики, водоснабжение, очистные сооружения и водоотведение, дорожная инфраструктура, причальная и авиационная инфраструктура».

Он сообщил, что резидентами турзоны «Байкальская гавань» вложено уже 2,5 млрд рублей. И назвал главных инвесторов: «Грин Флоу Байкал», «Космос Отель Байкал», «АМАР», «Байкал Эрмитаж», «Путник Сибирь», «Молодость. Байкал», «Курорты Бурятии».

«Буквально вчера нам дал подтверждение ещё один инвестор готовый вложить 20 млрд рублей, - обрадовал Алексей Цыденов. - Владимир Владимирович особенно подчеркнул, что при реализации проектов на Байкале необходимо уделить особое внимание всему, что связанно с экологией и защитой природы. Все нужно сделать с использованием самых современных технологий».

«Развитие курортов на Байкале позволит создать самую современную туристическую инфраструктуру, защитить наш Байкал от неэкологичного туризма, снизить антропогенную нагрузку и сохранить природное достояние для будущих поколений!» - добавил глава республики.

Он также отметил, что это позволит для «жителей Бурятии создать дополнительные рабочие места и источники дохода».

Президент России Владимир Путин подвёл итоги совещания по всем представленным проектам (цитата по kremlin.ru – ред.):

«Проекты, конечно, важные, большие, грандиозные, и, я абсолютно уверен, они не только реализуемые, они окупаемые. Причём это будет стабильно работать как часы на протяжении длительного периода времени. Потому что потребность в отдыхе – это так же, как в продуктах питания: никуда не денется. Нам только нужно обеспечить качество, доступность этих услуг. И всё будет работать. Но для этого нужно изначально сложить все составляющие этих проектов таким образом, чтобы они были экономически привлекательными. Нужно над этим поработать. Хорошо? Договорились».

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», Владимир Путин поручил создать на Байкале курорт, который не будет загрязнять озеро.

Справка:

До 2030 года в России предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого, отмечал президент России Владимир Путин, необходимо расширять доступное предложение разнообразных туристических услуг на любой вкус. Это делается для того, чтобы граждане страны смогли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений.