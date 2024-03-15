Глава Бурятии проголосовал на выборах президента России

Он приехал на участок до работы

Глава Бурятии Алексей Цыденов рано утром 15 марта проголосовал на выборах президента России. Он приехал на избирательный участок ещё до его открытия. И опубликовал видео:

«Перед работой заехал проголосовать на участок. Тут ещё пока готовятся. Ира? Помаши ручкой! Вон супруга моя ходит! Тут ещё готовятся. Скоро откроется. И всем тоже говорю: давайте!».





Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Участки открываются в 8 утра, а закрываются в 8 вечера.



Всего в Бурятии открылось 832 избирательных участка – 810 постоянных и 22 временных.



311 участков охвачены системами видеонаблюдения, которые передают информацию о ходе голосования в режиме прямой трансляции. На всех остальных избирательных участках применяется система видеорегистрации и видеофиксации.



В дни голосования на выборах будут работать 2746 наблюдателей. Запущена горячая линия, куда избиратели могут обратиться с вопросами. Номер горячей линии 8 800 302 1531.