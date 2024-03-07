Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ

Президент «летал» на тренажёре Ми-171А2

7 марта в Краснодаре на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища президента России Владимира Путина спросили: на каких самолётах он летал, а какими управлял. Путин перечислил штурмовик Су-25 (при СССР выпускался на Улан-Удэнском авиазаводе, президент летал на нём в Краснодаре в статусе премьер-министра в 1999 году - ред.), истребитель Су-27, стратегический бомбардировщик Ту-160. На нём президент совершил два полёта: на старой версии, а в феврале в Казани на модернизированном «стратеге». Путин рассказал, что его последний полёт на Ту-160М был незапланированным. Его отговаривали, так как машину «промышленность ещё не сдала, а военные ещё не приняли». Глава государства также вспомнил полёт на Бе-200 МЧС России на тушение пожаров.

- Но я не управлял самолётами, - отметил президент.

Правда, чуть позже при продолжении разговора Путин припомнил: он управлял вертолётом. Но на тренажёре. Это произошло 14 марта 2023 года во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода. Президент освоил тренажёр современного вертолёта Ми-171А2 - основной продукции предприятия. Он подчеркнул, что управление вертолётом, пожалуй, сложнее, чем управление самолётами.

- Ручкой сложнее действовать, - сказал Путин.

Ему есть, с чем сравнивать. В Краснодаре 7 марта Путину дали полетать на тренажёре учебно-боевого самолёта Як-130. Об этом в телеграм-канале сообщил репортёр Павел Зарубин, показав видео:«Путин вместе с лётчицами (накануне 8 марта) изучает авиатренажёры в краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. Совсем недавно - за штурвалом ТУ-160М, теперь - за штурвалом авиатренажера в училище лётчиков».