20 февраля

19 февраля

Популярное

В Туве заявили о снижении уровня бедности

В Туве заявили о снижении уровня бедности
Власть,  Фото:pixabay.com
К 2030 году его планируют снизить не более чем до 15%

В Туве уровень бедности снизился с 35,8 % в 2017 году до 27,2 % в 2022 году. Данные озвучили 19 февраля в правительстве республики на совете по достижению национальных целей. Регион намерен добиться, чтобы этот показатель к 2030 году не превышал 15%.

Несмотря на то, что статданные за 2023 год будут известны только в апреле, ряд показателей говорит о том, что регион сохранит набранные темпы по росту благосостояния населения. Так, уровень безработицы в Туве на конец прошлого года составил 4,6 %. Рекордно низкий показатель, подчёркивается в различных отчётах.

Как рассказал министр труда и социальной политики Тувы Эдуард Сандан, в республике по итогам 2022 года денежные доходы в среднем выросли на 11,6 %. Реальная начисленная заработная плата возросла на 2,6 п.п., и заняла 27 место по России и пятое место в Сибири.

В республике намерены продолжить работу по улучшению благосостояния населения. Для разработки региональных мер планируют плотнее привлекать учёных Тувинского государственного университета, а также Тувинского института гуманитарных и социально-прикладных исследований. Об этом пишет официальный портал республики.

Тува

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили замглавы Тункинского района за махинации на торгах
В Бурятии осудили замглавы Тункинского района за махинации на торгах
Власть, 20.02.2024
Она признан виновной в превышение должностных полномочий
Тува и аймак Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Тува и аймак Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 19.02.2024
Губернатор Завхана побывал с официальным визитом в Кызыле
Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию
Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию
Власть, 19.02.2024
Рабочую поездку он начал с посещения Северобайкальска
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество, 19.02.2024
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину
Министры здравоохранения России и Монголии посетили медколледж в Улан-Удэ
Министры здравоохранения России и Монголии посетили медколледж в Улан-Удэ
Власть, 16.02.2024
Они осмотрели новый корпус и пообщались со студентами
В Бурятию прибыли министры здравоохранения России и Монголии
В Бурятию прибыли министры здравоохранения России и Монголии
Власть, 16.02.2024
В том числе они посетят два медучреждения
Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных
Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных
Власть, 15.02.2024
Также больше средств из городского бюджета пойдут на развитие города
Глава Бурятии отозвался о решении Путина повысить зарплаты медикам
Глава Бурятии отозвался о решении Путина повысить зарплаты медикам
Власть, 15.02.2024
Он назвал это «колоссальной поддержкой наших врачей»
В Бурятии привлекли к ответственности главу сельского поселения «Ранжуровское»
В Бурятии привлекли к ответственности главу сельского поселения «Ранжуровское»
Власть, 15.02.2024
Прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе
Глава района Бурятии получил представление прокуратуры из-за снежных накатов
Глава района Бурятии получил представление прокуратуры из-за снежных накатов
Власть, 15.02.2024
Сотрудника администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Иркутске сносят незаконные здания
В Иркутске сносят незаконные здания
Власть, 14.02.2024
Под снос попали самовольно построенные магазины
Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 14.02.2024
Запланировано проведение совместных мероприятий
Бурятия, Калмыкия и Тува показали традиции празднования Белого месяца на ВДНХ
Бурятия, Калмыкия и Тува показали традиции празднования Белого месяца на ВДНХ
Власть, 14.02.2024
В воскресенье, 11 февраля, Бурятия, Калмыкия и Тыва отпраздновали Белый месяц на международной выставке-форуме «Россия» (0+)

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^