Им стала Людмила Ковальчук
На основании распоряжения губернатора Забайкалья назначена заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию края Людмила Ковальчук.
Людмила Борисовна Ковальчук родилась в 1968 году. Окончила в 1990 году Читинский педагогический институт по специальности английский и немецкие языки; в 2000 году – Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист. Имеет научную степень кандидата экономических наук.
Имеет опыт работы преподавания экономических дисциплин. С 2020 года замещала должность заместителя руководителя департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края. Об этом сообщает министерство по социальному и экономическому, развитию региона.
В Забайкалье назначен замминистра по соцэкономразвитию края
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им стала Людмила Ковальчук
Вадим Решетник освобождён от должности, новым главой стала Алёна Кужикова
Их привлекли к дисциплинарной ответственности
Власть, 05.02.2024
Им стал Антон Иванов
Национальный музыкальный инструмент будут изучать в школах
Она поможет проектировать социально-экономическое развитие республики
В конце прошлого месяца главе Бурятской епархии исполнилось 70 лет
Выезд на границу запретят трём парламентариям
Она пополнила коллекцию музея истории республики
Им стал выпускник ЧГУ
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг
Выявлено отставание графиков строительства объектов
Власть, 31.01.2024
На пост был утверждён временно исполняющий обязанности руководителя
Общество, 31.01.2024
Бичурцы крайне недовольны, что за них теперь всё будут решать депутаты
Власть, 31.01.2024
Всех «выслушали и взяли в работу»