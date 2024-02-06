В Забайкалье назначен замминистра по соцэкономразвитию края

Власть, Фото: минсоцэкономразвития Забайкалья

Им стала Людмила Ковальчук



На основании распоряжения губернатора Забайкалья назначена заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию края Людмила Ковальчук.

Людмила Борисовна Ковальчук родилась в 1968 году. Окончила в 1990 году Читинский педагогический институт по специальности английский и немецкие языки; в 2000 году – Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист. Имеет научную степень кандидата экономических наук.



Имеет опыт работы преподавания экономических дисциплин. С 2020 года замещала должность заместителя руководителя департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края. Об этом сообщает министерство по социальному и экономическому, развитию региона.

