15 января

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Экс-зампред правительства Бурятии Луковников опубликовал прощальный пост

Экс-зампред правительства Бурятии Луковников опубликовал прощальный пост
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он был кратким, но эмоциональным

Бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, покинувший пост 15 января, написал в своём Telegram-канале прощальный пост.

«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем кто был рядом помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!» - написал он (орфография сохранена – ред.)

Комментарии к записи отключены, но Луковников получил уже 15 реакций в виде сердечек, 3 – в виде большого пальца вверх.

Об уходе Луковникова из правительства Бурятии стало известно в конце прошлой недели. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Бурятии принял отставку.

Пока бывший зампред правительства не раскрывал своих планов на будущее, но Telegram-каналы ему прочат переход с госслужбы в бизнес-структуры в Москве.

Евгений Луковников трудился в правительстве Бурятии с 2017 года, куда был приглашён главой Алексеем Цыденовым. До приезда в Улан-Удэ работал заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры курирует не только все инфраструктурные проекты в республике, но и в подшефном Старобешевском районе ДНР.

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