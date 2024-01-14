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Глава Бурятии уволил зампреда своего правительства

Глава Бурятии уволил зампреда своего правительства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цыденов принял добровольную отставку Евгения Луковникова

На днях стало известно, что Евгений Луковников, который шесть лет – с ноября 2017 года – являлся заместителем председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры, решил оставить своё кресло. Он неожиданно написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Вскоре на официальном сайте правительства появился указ за подписью главы РБ Алексея Цыденова. Руководитель региона принял отставку «инфраструктурного» зампреда «на основании личного заявления».

- Освободить Луковникова Евгения Валентиновича от замещаемой государственной должности, расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (по собственному желанию) и уволить с 15 января 2024 года, – говорится в документе.

Таким образом, высокий пост в правительстве освободится уже в ближайший понедельник. Имя преемника Луковникова пока неизвестно. Сам он до приезда в Бурятию был замруководителя федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
 
После внеочередной сессии Народного Хурала в октябре 2017-го Алексей Цыденов представил Евгения Луковникова депутатам НХ прошлого созыва на закрытой встрече в своей резиденции. А уже на плановой сессии в конце ноября того же года парламентарии одобрили кандидатуру, предложенную главой региона.
 
Все эти годы чиновник курировал крупнейшие инфраструктурные проекты в республике и подшефном Старобешевском районе ДНР. В конце 2023-го его наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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