Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии

Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Как стало известно «Байкал-Daily», Евгений Луковников увольняется с поста зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры. Заявление на увольнение он написал по собственному желанию.
Должность он официально покинет в понедельник, 15 января.
Луковников работает в правительстве Бурятии с ноября 2017 года. Пригласил его на эту должность глава Алексей Цыденов. До приезда в Улан-Удэ Луковников трудился заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.
«У него достаточно большой опыт в строительстве, проектировании, работе с экспертизами, подрядными организациями. При этом у него есть опыт работы в формате государственно-частного партнёрства, с частными инвесторами. У него есть понимание, как работать с бюджетными вещами - как бюджет предусматривает, как его защищать, как доказывать, как, прямо скажем, «пробивать» бюджетные решения. Все эти большие стройки не бывают без проблем. У него большой опыт решения проблем с большими подрядчиками, мелкими подрядчиками, внутренней дисциплиной, и я уверен, что его приход позволит усилить нам работу по инфраструктурному комплексу», - пояснял назначение Алексей Цыденов.
В должности зампреда Луковников курировал все крупнейшие инфраструктурные проекты последних лет в республике, а также в подшефном Старобешевском районе ДНР.
В конце 2023 года был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Справка:
Евгений Луковников в 1988 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности «Восстановление и строительство искусственных сооружений на железных дорогах», получил квалификацию: инженер-строитель.
Карьера:
• 1993 – заместитель начальника дистанции пути по эксплуатации, старший дорожный мастер дистанции пути, и.о. заместителя начальника дистанции пути Тулунской дистанции службы пути станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги
• 1994 – старший дорожный мастер, и.о. заместителя начальника дистанции пути, заместитель начальника Иркутск-пассажирской дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги
• 1995 – заместитель начальника отдела пути Иркутского отделения, начальник отдела инженерных сооружений службы пути управления Восточно-Сибирской железной дороги
• 2000 – заместитель начальника службы пути по инженерным сооружениям управления Забайкальской железной дороги
• 2002 – научный сотрудник Государственного унитарного предприятия «Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта»
• 2002 – начальник опытной Московской дистанции пути Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
• 2004 – главный инженер Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
• 2006 – заместитель генерального директора по Забайкальской железной дороге ООО «Предприятие «Центр Строй Групп»
• 2008 – исполняющий обязанности руководителя Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
• 2008 – руководитель Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
• С марта 2012 по ноябрь 2017 – заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта
• С ноября 2017 по январь 2024 – зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 11.01.2024
Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Власть, 11.01.2024
Она займётся поддержкой ТОС
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней
Год назад там 37 часов устраняли аварию
Политик был первым полпредом президента РФ в республике
Власть, 09.01.2024
«Я счастлива!» - призналась девочка
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок
Власть, 05.01.2024
На «Бирже губернаторов»
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца
Власть, 01.01.2024
Школа построена в рамках национального проекта «Образование»
Власть, 01.01.2024
В видеообращении Алексей Цыденов заявил, что вся Бурятия объединилась ради одной цели
Власть, 30.12.2023
Он обвиняется в служебном подлоге
Власть, 29.12.2023
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора
Власть, 29.12.2023
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры