Мероприятия плана реализуют с 1 января по 1 мая 2024 года
Властями Монголии подготовлен план по развитию зимнего туризма, увеличению турпотока и мотивации туристов возвращаться в страну ещё раз. Для этого будут реализованы проекты, в которых задействованы местные жители. Подготовка плана связана с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».
20 декабря на заседании кабинета министров членам правительства, главам администраций аймаков, мэру Улан-Батора и руководителям соответствующих государственных организаций было поручено уделить внимание на мероприятия, которые включены в план и будут реализованы с 1 января по 1 мая 2024 года.
Так, в целях привлечения туристов в зимнее время, увеличения турпотока, снижения сезонности и развития зимнего туризма национальный авиаперевозчик Монголии компания МИАТ будет предоставлять скидку и сотрудничать с туроператорами. В рамках поддержки внутреннего туризма гостиницы, турбазы и санатории также могут снизить плату и регулярно организовывать соревнования по зимним видам спорта.
Кроме этого, план по развитию зимнего туризма включит в себя подготовку туристического маршрута вокруг границы; проведения национальных спортивных соревнований, таких как игра в кости на льду, стрельба из лука; организация праздников «Мунгулуг шашуурга», «Хух сувд», «Фестиваль орла», «Фестиваль верблюдоводов», «Верблюжье поло», «Праздник северного оленя», Цагаан сар или Новый год по Лунному календарю. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии будут развивать зимний туризм
Власть, Фото:
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