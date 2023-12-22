В Монголии будут развивать зимний туризм

Власть, Фото: Баир Мохосоев

Мероприятия плана реализуют с 1 января по 1 мая 2024 года



Властями Монголии подготовлен план по развитию зимнего туризма, увеличению турпотока и мотивации туристов возвращаться в страну ещё раз. Для этого будут реализованы проекты, в которых задействованы местные жители. Подготовка плана связана с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».



20 декабря на заседании кабинета министров членам правительства, главам администраций аймаков, мэру Улан-Батора и руководителям соответствующих государственных организаций было поручено уделить внимание на мероприятия, которые включены в план и будут реализованы с 1 января по 1 мая 2024 года.



Так, в целях привлечения туристов в зимнее время, увеличения турпотока, снижения сезонности и развития зимнего туризма национальный авиаперевозчик Монголии компания МИАТ будет предоставлять скидку и сотрудничать с туроператорами. В рамках поддержки внутреннего туризма гостиницы, турбазы и санатории также могут снизить плату и регулярно организовывать соревнования по зимним видам спорта.



Кроме этого, план по развитию зимнего туризма включит в себя подготовку туристического маршрута вокруг границы; проведения национальных спортивных соревнований, таких как игра в кости на льду, стрельба из лука; организация праздников «Мунгулуг шашуурга», «Хух сувд», «Фестиваль орла», «Фестиваль верблюдоводов», «Верблюжье поло», «Праздник северного оленя», Цагаан сар или Новый год по Лунному календарю. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



