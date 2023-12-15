15 декабря

14 декабря

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И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора

И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Игорь Дубровин освобождён от занимаемой должности

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Игорь Дубровин освобождён от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему. Соответствующее распоряжение губернатора края подписано 14 декабря.

- Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Вчера в СМИ появилась информация о задержании правоохранительными органами бывшего и.о. вице-премьера правительства Забайкалья. Возможно, задержание Игоря Дубровина связано с его предыдущей работой в Свердловской области. 
Забайкальский край

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