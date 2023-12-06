В Бурятии рассказали о планах по благоустройству территорий

Власть, Фото: центр компетенций по вопросам горсреды РБ

Стали известны планы на следующий год



5 декабря в правительстве Бурятии прошла первая в этом году пресс-конференция инфраструктурного блока «Диалог со СМИ». Первой темой для обсуждений стала комфортная городская среда. Власти рассказали о планах благоустройства на 2024 год. Напомним, что федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» в Бурятии реализуется с 2017 года.



Зампред правительства Евгений Луковников озвучил цифру по финансированию на благоустройство общественных и дворовых территорий в Бурятии на следующий год.



- В 2024 году работы по благоустройству будут продолжены. На следующий год выделяется из федерального бюджета – 239 млн, из республиканского – 5 млн рублей. На сегодня уже сформирован примерный список общественных и дворовых территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году. Федеральная программа затронет все муниципальные образования. Отмечу, что объекты для благоустройства выбирали сами жители путём голосования, - рассказал Евгений Луковников.



В 2024 году будет проводиться реконструкция старых парков культуры и мемориалов Победы, а также строится новые. Ирина Ахандаева, руководитель центра компетенции по вопросам городской среды рассказала о них кратко.



- Например, в Джидинском районе в селе Петропавловка будет построен парк «Джидинская долина», который не только украсит село, но и станет туристической достопримечательностью. В Муйском районе, в пгт. Таксимо к 50-летию БАМа будет создан мемориал посвящённый первопроходцам, - поделилась планами Ирина Ахандаева.



В 2024 году на многих общественных территориях Республики Бурятия планируется произвести замену твёрдого покрытия.



Для предотвращения вандализма в с. Малый Куналей Бичурского района в голосовании победило видеонаблюдение и освещение. Там будет установлена камера и 3 точки освещения.



В с. Аргада Курумканского района и пгт. Нижнеангарск Северо-Байкальского района принято решение отреставрировать памятники.



Во многих поселениях не хватает детских площадок. Так в с. Пестерево и с. Большой Куналей Тарбагатайского района, с. Романовка Баунтовского эвенкийского района и с. Усть-Кяхта Кяхтинского района победили проекты по строительству детских игровых зон.



Не обходится благоустройство территорий и без озеленения. В этом году акцент сделают на кусты акации, сирени и спиреи, а также деревья рябины, клёна и липы.



- Большая работа предстоит по благоустройству малых городов и поселений. В 2023 году мы выиграли 950 млн рублей по всероссийскому конкурсу. Это достаточно большая сумма, а потому предстоят масштабные работы. К примеру, в г. Северобайкальск мы планируем благоустроить две общественные территории на сумму 300 млн рублей, в Закаменском будет благоустроен Центральный бульвар на 150 млн рублей. В г. Гусиноозёрск кардинально обновим центральную улицу Ленина, сумма вложений составит 150 млн рублей. В Кырене благоустроим парк на сумму 100 млн. рублей, - рассказал Евгений Луковников.



Кроме того, в Сотниково создадут всепогодное общественное пространство, а в Кабанске благоустроят набережную.

