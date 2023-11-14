В августе из-за ЧП вводили режим ЧС
Суд по иску прокуратуры обязал отремонтировать дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии, из-за прорыва которой в августе был размыт участок БАМа и пришлось вводить режим ЧС.
- Во исполнение поручения заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с частичным разрушением дамбы у села Холодное Северо-Байкальского района, в результате чего было затоплено 200 метров региональной автодороги, повреждено 1800 метров железнодорожного полотна. Установлено, что гидротехническое сооружение является объектом муниципальной собственности. Вместе с тем органом местного самоуправления его капитальный ремонт не проводился. Указанное обстоятельство стало одной из причин размытия дамбы, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести капитальный ремонт дамбы. Северобайкальский городской суд иск прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Как сообщал «Байкал-Dailу», во второй половине августа на фоне сильных дождей в Северо-Байкальском районе Бурятии частично разрушилась дамба. Река Холодная вышла из берегов и размыла участок железнодорожных путей Байкало-Амурской магистрали. Железнодорожное движение на отрезке между Нижнеангарском и станцией Холодная закрыли. Все пассажирские поезда, которые шли на восток, встали на станции «Северобайкальск». Вода размыла и автодорогу.
20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района. Он был снят 2 октября в связи с восстановлением железнодорожного полотна и сопряжённой инфраструктуры.
«Это было ЧП федерального масштаба, потому что у нас БАМ встал на несколько дней», - комментировал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В Бурятии обязали отремонтировать дамбу, из-за которой размыло участок БАМ
Власть, Фото:
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