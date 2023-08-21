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В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов

В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
Происшествия, 
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается

В Бурятии на 30 сантиметров снизился уровень воды в реке Холодная, которая два дня вышла из берегов и затопила дороги и железнодорожные пути в Северо-Байкальском районе.

- В период с 20:00 прошедших суток до 08:00 наступивших уровень воды снизился на 30 см. Сейчас уровень воды – 200 см, - сообщили в правительстве республики.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе.

Оказалось размыто железнодорожное полотно на 1102 км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Все пассажирские поезда, которые шли на восток, остановились на станции «Северобайкальск». Здесь пассажиры остались на вынужденную ночёвку.

- В городе на вчерашний день было размещено 215 человек. В районе 75. В Северобайкальске 53 человека разместили в гостиницах. 81 человек размещён на базе детского лагеря «Радуга» (из-за отсутствия мест в гостиницах), - сообщил заместитель главы Северобайкальска по социальным вопросам Алексей Купцов.

Он уточнил, что питание для пассажиров организовано, в помещениях, где ночевали люди, включили обогреватели.

- Первую часть отправили с утра поездом. Обеспечиваем транспортом. Вчера оперативно всех желающих отвезли в магазины. Сегодня персонально возили в поликлинику для оказания медпомощи. Будут рейсы ещё из «Радуги» в город. Лично вчера провел встречи с людьми, ответили на все вопросы, дал свой номер телефона. С утра поступают звонки и все вопросы решаются. Глава выезжал на «Радугу». Есть там круглосуточно персонал, который готов помочь. Сейчас занимаемся вопросом дальнейшего перемещения на станции Кичера, - сообщил Алексей Купцов.

Местных бизнесменов попросили не поднимать цены на товары первой необходимости, а владельцев гостиниц – оставить стоимость проживания на прежнем уровне.

Накануне сообщалось, что для восстановления затопленного участка железнодорожных путей требуется 100 тысяч кубометров скальных пород. Для их РЖД направило 26 спецвагонов типа хоппер и дампер из Иркутской области и 109 спецвагонов-«вертушка». Также были направлены 12 самосвалов из города Усть-Кут Иркутской области.

Ситуация осложняется ещё и тем, что вода размыла и автодорогу. Поэтому сейчас на участке проводится обсыпка и восстановление полотна.

Из-за закрытия сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали изменена схема движения пассажирских поездов. Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы.

Поезда, следующие с запада на восток, переформировываются на станции Северобайкальск и направляются по Транссибирской магистрали через станции Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Чита.

Ожидается, что последствия разлива реки Холодная устранят к 26 августа.

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