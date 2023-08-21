Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары

Из-за размыва путей на БАМ поезда временно запустили по Транссибу.



- Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции «Кичера» и направляются в обход по соединительной ветви «Тында – Бамовская» и далее по Транссибирской магистрали, – рассказали в ОАО «РЖД». – Для подвоза пассажиров на станцию «Кичера» задействованы автобусы. Поезда, следующий с запада на восток, переформировываются в Северобайкальске и направляются по Транссибирской магистрали через станции «Тайшет», «Иркутск», «Петровский Завод» и «Чита».











- Иркутская нефтяная компания оперативно откликнулась. Дополнительно к



Для восстановительных работ потребуется и скальник – примерно 100 тысяч кубометров. Уже определили две точки выемки – обе находятся всего в 20 километрах от их проведения. Топлива для техники тоже достаточно. Накануне река Холодная пошла на спад, но зато в ближайшее время может подняться другая – Гоуджекит. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в районе провели мобилизацию техники, принадлежащей близлежащим к месту размыва организациям и предприятиям.- Иркутская нефтяная компания оперативно откликнулась. Дополнительно к силам РЖД привлекли 10 самосвалов, экскаватор и 72-тонный бульдозер. С 21 августа добавляется ещё 15 самосвалов и экскаватор. Сейчас колонна формируется, утром в понедельник прибудет на место, – рассказал Алесей Цыденов.Для восстановительных работ потребуется и скальник – примерно 100 тысяч кубометров. Уже определили две точки выемки – обе находятся всего в 20 километрах от их проведения. Топлива для техники тоже достаточно.