Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают устранять последствия мощного подтопления. На минувших выходных река Холодная вышла из берегов и залила железнодорожные пути. На участке Байкало-Амурской магистрали, пострадавшем от удара стихии, остановили движение поездов.
В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба. Руководить ликвидацией ЧС будет глава района Игорь Пухарев.
Застрявшие на БАМ пассажиры пока находятся в Северобайкальске. Накануне мэр города Олег Котов обратился к местным жителям и предпринимателям. Он напомнил, что железнодорожное и автомобильное сообщение в районе прервано.
- Все поезда, которые идут на восток, доходят только до станции «Северобайкальск». Пассажиры останавливаются у нас в городе, – цитирует Котова «Северобайкальск-инфо.24/7».
К вечеру 20 августа в двух местных гостиницах разместили 84 человека, включая 7 детей. Людей обеспечивают водой, горячим питанием и всем необходимым.
- Движение автотранспорта со стороны Иркутской области затруднено. Есть вероятность, что оно тоже будет прервано, – отметил мэр Северобайкальска. – Прошу всех соблюдать спокойствие – в городе имеется запас товаров первой необходимости на месяц. Продукты продолжают поступать железнодорожным транспортом.
Бизнесменов попросили не поднимать цены на товары первой необходимости, а владельцев отелей – оставить стоимость проживания на прежнем уровне.
Власти Северо-Байкальского района также заявили о сложившейся там критической ситуации.
- Поезда остановлены, пассажиры не доехали до мест, куда направлялись. Для ликвидации последствий стихийного бедствия требуются значительные финансовые и материальные ресурсы, – подчеркнули в райадминистрации. – Пострадавшие люди нуждаются в помощи.
Тех, кому срочно нужно вернуться домой, будут вывозить с севера республики на самолётах.
- Принимаются меры по направлению граждан авиасообщением, – добавили в администрации Северо-Байкальского района. – Обращаемся к предпринимателям и владельцам гостиниц с убедительной просьбой не повышать стоимость на свои услуги, в том числе – на проживание. Железнодорожники делают всё необходимое. Привлечено огромное количество специалистов и техники.
Из-за размыва путей на БАМ поезда временно запустили по Транссибу.
- Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции «Кичера» и направляются в обход по соединительной ветви «Тында – Бамовская» и далее по Транссибирской магистрали, – рассказали в ОАО «РЖД». – Для подвоза пассажиров на станцию «Кичера» задействованы автобусы. Поезда, следующий с запада на восток, переформировываются в Северобайкальске и направляются по Транссибирской магистрали через станции «Тайшет», «Иркутск», «Петровский Завод» и «Чита».
- Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции «Кичера» и направляются в обход по соединительной ветви «Тында – Бамовская» и далее по Транссибирской магистрали, – рассказали в ОАО «РЖД». – Для подвоза пассажиров на станцию «Кичера» задействованы автобусы. Поезда, следующий с запада на восток, переформировываются в Северобайкальске и направляются по Транссибирской магистрали через станции «Тайшет», «Иркутск», «Петровский Завод» и «Чита».
Накануне река Холодная пошла на спад, но зато в ближайшее время может подняться другая – Гоуджекит. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в районе провели мобилизацию техники, принадлежащей близлежащим к месту размыва организациям и предприятиям.
- Иркутская нефтяная компания оперативно откликнулась. Дополнительно к силам РЖД привлекли 10 самосвалов, экскаватор и 72-тонный бульдозер. С 21 августа добавляется ещё 15 самосвалов и экскаватор. Сейчас колонна формируется, утром в понедельник прибудет на место, – рассказал Алесей Цыденов.
Для восстановительных работ потребуется и скальник – примерно 100 тысяч кубометров. Уже определили две точки выемки – обе находятся всего в 20 километрах от их проведения. Топлива для техники тоже достаточно.
- Иркутская нефтяная компания оперативно откликнулась. Дополнительно к силам РЖД привлекли 10 самосвалов, экскаватор и 72-тонный бульдозер. С 21 августа добавляется ещё 15 самосвалов и экскаватор. Сейчас колонна формируется, утром в понедельник прибудет на место, – рассказал Алесей Цыденов.
Для восстановительных работ потребуется и скальник – примерно 100 тысяч кубометров. Уже определили две точки выемки – обе находятся всего в 20 километрах от их проведения. Топлива для техники тоже достаточно.