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В Бурятии примут новый закон о бродячих собаках

В Бурятии примут новый закон о бродячих собаках
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приюты получат право пожизненно содержать бездомных собак за счет внебюджетных средств

Правительство Бурятии внесёт в Народный Хурал законопроект, который установит порядок обращения с животными без владельцев.

- Этот закон должен послужить толчком в сознании людей, что нужно ответственнее относиться к своим животным. Мы сегодня в основном решаем проблемы с людьми: с хозяйскими животными на самовыгуле, или с брошенными этими людьми собаками. Хотим достучаться до каждого владельца. Закон в основном направлен на нерадивых хозяев, - пояснил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин. - Наших граждане должны понять, что есть такие нормы. Что у них есть 30 дней, чтобы найди свою собаку, иначе животное усыпят. Чипируй свою собаку – и тогда на её поиск будет 60 дней. Да, это строго, но мы вынуждены стимулировать людей к осознанию своей роли владельца собаки, к пониманию своей ответственности.

Останутся в законе действующие сегодня нормы отлова: запрет на вещества и лекарственные средства, технические приспособления, приводящие к травмам животных. Сохраняется обязанность для подрядчиков вести видеозапись процесса отлова собак. Владельцы пунктов временного содержания должны размещать в интернете фотографии животных, краткие описания с датой и местом обнаружения.

Основным изменением в законодательстве станет предоставление приютам права оставлять животных и содержать без ограничений по времени за счёт внебюджетного финансирования. Законопроектом вводятся и уточняются понятия, которые не предусмотрены федеральным законом № 498 об ответственном обращении с животными. Такие как социально опасное, невостребованное и зарегистрированное животное, а также определение термина «пункт временного содержания».

Устанавливаются и категории животных, не подлежащих возврату на прежние места обитания. Прежде всего, это помеси бойцовских и других пород, вошедших в перечень потенциально опасных собак, утверждённый постановлением правительства Российской Федерации № 974. А также социально опасные и те, у кого обнаружены опасные для человека либо неизлечимые болезни, и невостребованные животные без владельцев.

Ключевые положения проекта закона посвящены установлению порядка обращения с бездомными животными. Отловленное незарегистрированное животное (без идентификационного жетона или микрочипа) предлагается помещать в пункты временного содержания. В течение 30 дней ему будут искать владельцев, за это время собака пройдет карантин, регистрацию, клинический осмотр. Невостребованные животные, причинившие вред жизни или здоровью человека, нападавшие на людей, имеющие неизлечимые или опасные для человека заболевания или травмы будут подвергаться процедуре безболезненной эвтаназии.

- Если эта собака имеет хозяина, то он может в течение 30 дней забрать её, если она потерялась и её отловили. А вот отловленные зарегистрированные животные, которые имеют чип или бирку будут проводить в пункте временного содержания три дня, потом - 60 дней в приюте, чтобы найти прежних владельцев. Если владелец отказался или не захотел забирать, появится возможность подыскать другого владельца. Нормы поиска новых хозяев для зарегистрированных животных, которые имели владельца, нет даже в федеральном законе по обращению с животными. Мы хотим предусмотреть её в нашем региональном законодательстве, - объяснил Дмитрий Калугин.

По истечении срока пребывания в приюте зарегистрированная собака, если не представляет опасности, будет выпущена в том же месте, где её отловили.

- Мы даём шанс таким животным, и даже нерадивым владельцам, которые по каким-то причинам не забрали или не захотели забрать своё животное, - отметил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии.

Правительство Бурятии вынесет законопроект на очередную сессию Народного Хурала.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии, признав недействующим указ главы республики o пoжизнeннoм coдepжaнии кpyпныx и oпacныx coбaк. Это грозило выпуском на улицы порядка четырёх тысяч собак.

В свою очередь, в правительстве Бурятии заверили, что порядок содержания крупных и потенциально опасных собак в приютах продолжит действовать. Там пояснили, что «безопасность жителей обеспечивает постановление правительства Бурятии №71 об организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них».


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