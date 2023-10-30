Собачье нашествие в Бурятии пока отменяется

Крупные и опасные собаки остаются в приютах
В Бурятии продолжает действовать порядок содержания крупных и потенциально опасных собак в приютах, сообщили сегодня в правительстве республики. Там пояснили, что «безопасность жителей обеспечивает постановление правительства Бурятии №71 об организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них».
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии, признав недействующим указ главы республики об установлении запрета на возврат бездомных животных на прежние места их обитания. Соответствующий указ действовал с 2022 года: согласно нему, бездомные собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы, заключаются на пожизненное содержание в приютах. На улицу возвращают после стерилизации только мелких собак.
- Указ отменён, но есть действующее постановление, которое определяет порядок содержания отловленных животных высотой от 25 см в холке и потенциально опасных. Они содержатся пожизненно в приютах до передачи новым владельцам. То есть эта норма работает. Финансирование на её реализацию предусмотрено до конца года, - рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
В приюте «Ананда» содержится на сегодняшний день около 3 тысяч собак, в приюте ЦАСС – 1,1 тысяч. По словам заместителя начальника управления ветеринарии, зоозащитники утверждают, что бездомных собак нужно обязательно возвращать на прежнее место обитания согласно методике «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат».
- У нас уже сегодня минусовые температуры. В приютах собаки содержатся в вольерах: крыша защищает от снега, стены - от ветра. Есть подстилка из соломы, есть будка, где они могут спрятаться. Питание постоянное. Условия такие же, какие обеспечивают владельцы своим дворовым собакам. Если собак выпустить сейчас на улицу, они будут вынуждены сбиваться в стаи, чтобы обогреваться и искать пропитание. Только таким образом они выживают в холодное время, - объяснил Дмитрий Калугин.
Благодаря принятым мерам за два года в республике значительно сократились случаи нападения собак на людей. В 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения с укусами, в 2020-м – 3491 нападение. В прошлом году число нападений снизилось до 2,5 тысяч. За девять месяцев текущего года зафиксировано 2170 укусов.
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Общество, Фото:
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