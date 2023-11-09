На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выберут новых

На кресла в горсовете Северобайкальска претендуют 28 человек
Осенью Северобайкальск неожиданно остался
без депутатов. Они решили самораспуститься на внеочередной сессии в середине сентября. Полномочия горсовета признали прекращёнными – после того, как его экс-председатель Андрей Невьянцев расстался со своим креслом, там осталось всего девять человек. А работать таким составом по закону нельзя.
Невьянцев ушёл в Народный Хурал – в единый день голосования он одержал победу на выборах на 33-м одномандатном округе.
- Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов, – рассказали тогда в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Их дату определит территориальная избирательная комиссия.
Дата уже известна – воскресенье, 12 ноября. Из 28 кандидатов местным жителям предстоит определить 15, которые будут представлять и защищать их интересы. Без депутатов северобайкальцы жили почти два месяца.
На кресла в горсовете Северобайкальска претендуют 28 человек
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