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Северобайкальск в Бурятии неожиданно остался без депутатов

Северобайкальск в Бурятии неожиданно остался без депутатов
Власть,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Горсовет там решил самораспуститься

В Северобайкальске больше нет представительного органа власти. Городской совет депутатов внезапно самораспустился. Такое решение народные избранники приняли на внеочередной сессии в пятницу, 15 сентября.

Как сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», полномочия горсовета признали прекращёнными в связи с самороспуском, причины которого неизвестны. Кроме того, его экс-председатель Андрей Невьянцев оставил своё кресло. Как сообщал «Байкал-Daily», он одержал победу на выборах в Народный Хурал на 33-м одномандатном округе.

- Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов, – пишет «Северобайкальск-инфо.24/7». – Их дату определит территориальная избирательная комиссия.

депутаты Северобайкальск

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