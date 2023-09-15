Горсовет там решил самораспуститься
В Северобайкальске больше нет представительного органа власти. Городской совет депутатов внезапно самораспустился. Такое решение народные избранники приняли на внеочередной сессии в пятницу, 15 сентября.
Как сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», полномочия горсовета признали прекращёнными в связи с самороспуском, причины которого неизвестны. Кроме того, его экс-председатель Андрей Невьянцев оставил своё кресло. Как сообщал «Байкал-Daily», он одержал победу на выборах в Народный Хурал на 33-м одномандатном округе.
- Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов, – пишет «Северобайкальск-инфо.24/7». – Их дату определит территориальная избирательная комиссия.
Северобайкальск в Бурятии неожиданно остался без депутатов
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горсовет там решил самораспуститься
Им достанется семь депутатских кресел
Коллег поздравил и.о. прокурора республики
Власть, 14.09.2023
Об этих случаях рассказали в управлении Генпрокуратуры по ДФО
Власть, 14.09.2023
Большинство из них получат «единороссы»
Документ подписали правительства 4 регионов ДФО
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума
В ближайшее время они сложат свои прежние полномочия
12 сентября прошёл бизнес-диалог «Россия-Монголия», где также обсудили вопросы транспортно-логистического сектора двух стран
Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот
Власть, 12.09.2023
Ранее он трудился в централизованной бухгалтерии министерства
Власть, 12.09.2023
Привился весь коллектив управления Роспотребнадзора
Документ будет действовать в течение пяти лет
Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим
Большинство мандатов там досталось «единороссам»