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Мэра Катангского района Иркутской области арестовали на два месяца

Мэра Катангского района Иркутской области арестовали на два месяца
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Ему предъявлено обвинение в получении взяток

В Иркутске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Катангского района Сергею Чонскому, который подозревается во взяточничестве.

- Кировский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил 57-летнего чиновника под стражу до 3 января 2024 года включительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Dailу», о задержании Сергея Чонского стало известно 6 ноября. Мэру Катангского района предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2023 году мэр получал от предпринимателей взятки за преимущество на аукционах по поставкам дизельного топлива и последующее заключение с ними контрактов. Общая сумма взяток, полученная мэром района, по данным следователей, составила 4,7 млн рублей.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что для контроля ситуации направил в район специалистов регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным.
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