Ему предъявлено обвинение в получении взяток
В Иркутске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Катангского района Сергею Чонскому, который подозревается во взяточничестве.
- Кировский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил 57-летнего чиновника под стражу до 3 января 2024 года включительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о задержании Сергея Чонского стало известно 6 ноября. Мэру Катангского района предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
По данным следствия, в 2023 году мэр получал от предпринимателей взятки за преимущество на аукционах по поставкам дизельного топлива и последующее заключение с ними контрактов. Общая сумма взяток, полученная мэром района, по данным следователей, составила 4,7 млн рублей.
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что для контроля ситуации направил в район специалистов регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным.
Мэра Катангского района Иркутской области арестовали на два месяца
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.11.2023
Ему предъявлено обвинение в получении взяток
Власть, 07.11.2023
По данным следствия, дело связано с поставками дизельного топлива
Власть, 04.11.2023
Жителям республики пожелали здоровья и успехов
Он получил медаль «За проявленное мужество»
С жалобой местный житель дошёл до прокурора республики
По всей стране пройдут разнообразные патриотические мероприятия
Власть, 01.11.2023
Он обсудил в столице мастер-план Улан-Удэ и нашумевшие правки в закон о Байкале
В Муйском районе машинам разрешат ездить по льду после 20 декабря
Им стал Валентин Дакич
Его определят тайным голосованием
За звание лучших поборются 20 человек
Алексей Цыденов рассказал о роли Штатов в Великой Отечественной войне
Игорь Шутенков рассказал о месячнике чистоты
Власть, 27.10.2023
Он освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе
Власть, 27.10.2023
Стороны подтвердили активизацию сотрудничества между странами