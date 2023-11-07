По данным следствия, дело связано с поставками дизельного топлива
Мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского задержали по подозрению в получении взяток в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
- По версии следствия, в 2023 году чиновник получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района, и последующего заключения с данными коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
Общая сумма взяток, полученная мэром района, по данным следствия, составила 4,7 млн рублей.
Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своём Telegram-канале, что для контроля ситуации направил в район специалистов регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным.
- На месте они будут взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями. Все объекты жизнеобеспечения должны функционировать в штатном режиме. Учитывая, что на севере области значительное понижение температур, наша главная задача – на месте проверить наличие топливных ресурсов для прохождения зимнего периода 2023–2024 на этих территориях в результате северного завоза и дальнейшего его обеспечения уже с использованием зимников, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Мэра Катангского района Иркутской области задержали за взятки
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