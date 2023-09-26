Замминистр культуры РФ: «Бурятия – молодец! Берёт и делает!»

Надежда Преподобная начала свой визит с осмотра объектов культуры в Улан-Удэ
Утром, 26 сентября, в Улан-Удэ с рабочим визитом прилетела заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Под её руководством прошло заседание координационного совета по культуре при министерстве культуры РФ. На мероприятие всероссийского масштаба в Бурятию приехали министры и представители отрасли почти из всех регионов страны.
Надежда Преподобная начала свой визит с посещения Национальной библиотеки. Замминистра осмотрела оборудованные залы центра обслуживания граждан с ограничениями здоровья.
Центр оснащён специальными форматами изданий для слепых и слабовидящих – книги с шрифтом Брайля, тактильные и тифло- издания. Для проведения интерактивных занятий для детей с ментальными нарушениями создана уникальная песочница iSandBOX с дополненной реальностью (AR) и обычным песком.
Замминистра культуры РФ поблагодарила коллектив Национальной библиотеки за профессионализм и любовь к своему делу:
- Одно дело эти 12 тысяч метров технически оснастить и сделать ремонт. Но это всё не будет работать, если не будет людей, которые не будут любить своё дело. Наша задача – помогать, а задача на месте – чтобы людям было комфортно и интересно приходить. Меня впечатлило то, что у вас 14 модельных библиотек, и все они разные. Такой подход креативный и нестандартный. Это активная работа субъекта. Я рассчитываю, что мы и дальше будем работать с Бурятией в этом направлении, - заявила Надежда Преподобная.
После Надежда Преподобная проконтролировала ход строительства театра кукол «Ульгэр» в Бурятии. Начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов рассказал, что реконструкция театра кукол «Ульгэр» идёт по графику и здание будет введено в эксплуатацию в 2024 году.
Также замминистра культуры РФ поддержала вопрос капремонта общежития ВСГИК. Во время совещания с руководством института она заявила о готовности со стороны министерства поддержать вопрос капитального ремонта одного из корпусов общежития. Она также сообщила, что студентам вуза выделят автобус для концертных гастролей по Бурятии.
Надежда Преподобная оценила проведённую работу в сфере культуры в Бурятии. Отдельно она отметила хороший оборот по реализации программы «Пушкинская карта».
- Лидерство в реализации Пушкинской карты – это результат хорошей слаженной работы внутри региона. Объективно, Бурятия - лучшая, как по выдаче пушкинских карт, так и во влечению ребят в программу. Я думаю, что это правильная организованная работа минкультуры и, конечно же, поддержка главы. Мы очень высоко оцениваем усилия, которые регион прилагает. Хочу сказать спасибо региону за то, что всё время появляются новые идеи, достойные мероприятие по программе выполняются. Я могу только порадоваться за бурятских ребят у которых есть возможность посетить их по Пушкинской карте, - считает Преподобная.
В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность министерству культуры РФ в лице Надежды Преподобной за поддержку в реализации национального проекта «Культура», проводимого на территории республики.
- Пользуясь случаем, в вашем лице, хочу передать большую благодарность министру культуры и всему вашему коллективу за работу и поддержку. Со своей стороны, всё что от нас зависит, мы всё сделаем, любую вашу помощь реализуем максимально эффективно, - заявил Цыденов.
«Бурятия – молодец! Берёт и делает!», - ответила Надежда Преподобная.
Замминистр культуры РФ: «Бурятия – молодец! Берёт и делает!»
Власть, Фото:
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