«Посмотрите, что Алексей Самбуевич и мэр творят»: В Бурятии Хурал собрался на первую сессию

Депутатам поставили в пример Цыденова и Шутенкова









На первой сессии депутатам предстоит избрать председателя Народного Хурала, двух его заместителей, выбрать председателей комитетов и их заместителей, а также назначить сенатора от парламента Бурятии.

В Бурятии стартовала сессия обновлённого Народного Хурала, состоящего из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников. Её открыл старейший по возрасту народный избранник – Леонид Белых. Он вручил коллегам по депутатскому корпусу значки, за которыми приглашали в алфавитном порядке.Затем слово взял глава региона. Алексей Цыденов поприветствовал парламентариев на бурятском языке.- Поздравляю всех вас – представителей всех партий и самовыдвиженцев – с тем, что вас поддержали жители Бурятии, – отметил Цыденов. – Они доверили нам на следующие пять лет работу на благо республики. Говорю «нам», потому что я вместе с вами шёл на выборы и вместе с вами несу ответственность за настоящее и будущее республики. Хурал обновился больше чем на половину: из 66 депутатов 37 новых. Но все – люди состоявшиеся, со своим профессиональным и жизненным опытом. Уверен, что вы все будете работать искренне, с самоотдачей. Сил вам, мудрости. Слышать людей, быть к ним ближе и помогать.Леонид Белых тоже поздравил всех и призвал депутатов к единству и сплочённости. Он добавил, что люди ждут от Хурала «результатов» и привёл в качестве примера руководство города и региона.- Посмотрите, что Алексей Самбуевич с правительством, мэр что творят! Строительство дорог, запланирован мастер-план, – подчеркнул Леонид Белых. – Ведь не зря к нам приезжали президент, председатель правительства (.). Просто так они не приезжают. Это большая заслуга Алексея Самбуевича, который пашет как негр. Просто как негр! Мы должны просто преклониться перед ним, как он работает! Я много знаю – и по Москве, и всё, куда он ходит, не стесняется ничего. Думаешь: господи, лишь бы его никуда у нас не забрали. Такой же должны быть сплочённый Хурал. За работу, товарищи!