«Посмотрите, что Алексей Самбуевич и мэр творят»: В Бурятии Хурал собрался на первую сессию

Депутатам поставили в пример Цыденова и Шутенкова
Затем слово взял глава региона. Алексей Цыденов поприветствовал парламентариев на бурятском языке.
- Поздравляю всех вас – представителей всех партий и самовыдвиженцев – с тем, что вас поддержали жители Бурятии, – отметил Цыденов. – Они доверили нам на следующие пять лет работу на благо республики. Говорю «нам», потому что я вместе с вами шёл на выборы и вместе с вами несу ответственность за настоящее и будущее республики. Хурал обновился больше чем на половину: из 66 депутатов 37 новых. Но все – люди состоявшиеся, со своим профессиональным и жизненным опытом. Уверен, что вы все будете работать искренне, с самоотдачей. Сил вам, мудрости. Слышать людей, быть к ним ближе и помогать.
Леонид Белых тоже поздравил всех и призвал депутатов к единству и сплочённости. Он добавил, что люди ждут от Хурала «результатов» и привёл в качестве примера руководство города и региона.
- Посмотрите, что Алексей Самбуевич с правительством, мэр что творят! Строительство дорог, запланирован мастер-план, – подчеркнул Леонид Белых. – Ведь не зря к нам приезжали президент, председатель правительства (Михаил Мишустин – прим.). Просто так они не приезжают. Это большая заслуга Алексея Самбуевича, который пашет как негр. Просто как негр! Мы должны просто преклониться перед ним, как он работает! Я много знаю – и по Москве, и всё, куда он ходит, не стесняется ничего. Думаешь: господи, лишь бы его никуда у нас не забрали. Такой же должны быть сплочённый Хурал. За работу, товарищи!
На первой сессии депутатам предстоит избрать председателя Народного Хурала, двух его заместителей, выбрать председателей комитетов и их заместителей, а также назначить сенатора от парламента Бурятии.