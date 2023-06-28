Баира Цыренова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указ подписал президент России

27 июня вышел указ Владимира Путина «О награждении государственными наградами». Среди десятков награждённых – бывший заместитель председателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы Баир Цыренов. Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. С формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Цыренов руководил администрацией главы республики с 2017 по 2023 год. Он ушёл с этого поста на пенсию 3 апреля 2023 года.

«Пенсионера неудобно было написать в указе президента. Как бойца невидимого фронта, - с юмором прокомментировал «Байкал-Daily» награждение Баир Цыренов. - Не удивлён. Был представлен к правительственной награде главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, ещё когда работал заместителем председателя правительства Республики Бурятия - руководителем администрации главы и правительства РБ. Благодарен за высокую оценку руководству. Считаю, что в этой награде есть и доля тех, с кем трудился все годы. Разделяю её со всеми».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются в том числе «граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности».



«Байкал-Daily» сообщал, что 21 июня медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» президент России наградил действующего зампреда правительства Бурятии Евгения Луковников.

25 июня по указу Владимира Путина орден Александра Невского получил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Справка:

Баир Цыренов родился в 1956 году. Окончил философский факультет Уральского государственного университета (Свердловск, 1979), Российскую Академию управления (1991). Кандидат философских наук.

Начало трудовой деятельности связано с работой в комсомольских и партийных органах Бурятской АССР.

C 1992 г. работал в постоянном представительстве Бурятии в Москве.

В 2001 г. с должности заместителя главы постпредства перешёл на работу в Совет Федерации ФС РФ, где работал по 2004 г. помощником члена Совфеда.

2004-2005 гг. - заместитель гендиректора ЗАО «Авиабур» (Москва).

2005 - 2006 гг. – заместитель мэра Улан-Удэ - представитель мэрии в Москве.

2005-2010 гг. - заместитель гендиректора корпорации «Металлы Восточной Сибири».

2010-2012 гг. – глава дирекции международных, региональных и общественных связей ИФК «Метрополь».

С 2012-2017 гг. – директор по региональной деятельности ИФК «Метрополь», руководитель представительства ИФК «Метрополь» в Бурятии, член Совета директоров ООО «Аэропорт Байкал». Общественный помощник депутата Госдумы Михаила Слипенчука.

В 2013 году избран депутатом Народного Хурала Бурятия по одномандатному избирательному округу №19.

С 2017 по 2023 год – зампред правительства Бурятии - руководитель администрации главы и правительства Бурятии.