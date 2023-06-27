Главу Бурятии наградили орденом Александра Невского

За решение социально-экономических задач

26 июня по указу президента Владимира Путина главе Бурятии Алексею Цыденову вручили орден Александра Невского. Награждение провёл в Кремле заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Глава Бурятии получил награду «за эффективное решение социально-экономических задач».

Алексей Цыденов сообщил о награждении в соцсетях. Он отметил, что для него «честь - получить такую награду» и поблагодарил президента России «за такую высокую оценку».

«Я понимаю, что эта награда - это оценка результатов нашей совместной работы в республике, это оценка того, что сделано в экономике и социальной сфере, а также, уверен, это оценка вклада наших ребят в защиту Родины в рамках специальной военной операции, - написал лидер Бурятии. - Поэтому воспринимаю эту награду, как награду всей республике, потому что всё, что мы делаем в республике, мы делаем вместе».

Глава РБ подчеркнул, что «все достижения в республике - это результат труда конкретных людей: врачей, учителей, строителей, хлеборобов, дорожников, авиастроителей, государственных и муниципальных служащих, артистов, предпринимателей и всех-всех, кто живёт и трудится в нашей Бурятии».

«Сейчас идёт специальная военная операция, и наши ребята со своими боевыми товарищами со всей страны защищают будущее нашей Родины, - констатировал Цыденов. - Поэтому, когда мы победим, когда наши ребята вернутся домой, и каждый из них получит свою награду по заслугам, тогда и я вместе с ними, по-настоящему, от души налью стакан, и мы обмоем и нашу Победу и наши награды».

«Мира и процветания нашей Родине! Болтогой!», - так он закончил свой пост.





Справка:

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Орден Святого Александра Невского был учреждён Екатериной I в 1725 году и предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц. В 1917 году он был упразднён вместе с другими императорскими и царскими орденами.

29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе государственных наград РФ.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.