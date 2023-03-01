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Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост

Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

«ПолитБрокер» опубликовал рейтинг губернаторов

Алексей Цыденов, лидер республики Бурятия, оказался по итогам февраля 2023 года в группе «Умеренный рост».

Выше только три главы субъектов Федерации. Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва) вошли в группу «Динамичный рост».

В компании с главой Бурятии – Игорь Кобзев, губернатор Приангарья.

Сосед из Забайкальского края Александр Осипов в основной группе «Стабильно».

В группе «Динамичное падение» две фамилии – глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и руководитель Хакасии Валентин Коновалов.

По итогам января 2023 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост».

Причины

Февраль стал для Бурятии месяцем визитов федеральных чиновников самого высокого уровня. В Улан-Удэ и республике побывали министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра строительства и ЖКХ страны Алексей Ересько. Глава РБ Алексей Цыденов провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Вице-премьеры правительства Бурятии встречались и отвечали на вопросы жителей региона на телеканалах «АТВ» и «Тивиком» и в соцсетях в рамках акции «Спроси зампреда!».

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику роста или падения их влияния.

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