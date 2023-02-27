Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства

Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»
- За пять лет внешнеторговый оборот увеличился в два с половиной раза. В прошлом году Бурятия воспользовалась открывшимися возможностями и нарастила поставки в дружественные страны: в Китай – в 1,4, в Индию – в 12, в Турцию – почти в 20 раз, – подчеркнул руководитель Минэкономразвития РФ. – Всё это помогло повысить устойчивость регионального бюджета. За пять лет собственные доходы в Бурятии выросли в 1,9 раза. А 2022-ом безработица снизилась до 6,3%. Это рекордное значение для самой республики.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в ушедшем году объёмы промпроизводства в РБ выросли по отношению к 2021-му на 110%. Свой вклад внесли ведущие предприятия республики.
- Особый упор сделан на импортозамещение – в частности, изготовление медицинских изделий, приборов для нужд жилищно-коммунального комплекса. Строительство и введение в эксплуатацию горно-обогатительных комбинатов в республике повышает не только объёмы промышленного произведения и доходную часть бюджета, но и уровень заработной платы, даёт новые рабочие места, что важно для населения, – отметил Цыденов.
На официальном сайте Минэка говорится, что в рамках механизма реструктуризации регионального долга перед федеральным бюджетом Бурятия высвободила 5 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард 800 миллионов хотя направить на строительство коммунальных и транспортных объектов.