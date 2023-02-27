27 февраля

26 февраля

Популярное

Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства

Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»

Накануне в Бурятию с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. На совещании, посвящённом социально-экономическому развитию региона, он сообщил, что республика стала одним из лидеров в стране по росту промышленного производства. Оно, по словам главы ведомства, выросло почти в полтора, а объёмы инвестиций – в 1,7 раза.

- За пять лет внешнеторговый оборот увеличился в два с половиной раза. В прошлом году Бурятия воспользовалась открывшимися возможностями и нарастила поставки в дружественные страны: в Китай – в 1,4, в Индию – в 12, в Турцию – почти в 20 раз, – подчеркнул руководитель Минэкономразвития РФ. – Всё это помогло повысить устойчивость регионального бюджета. За пять лет собственные доходы в Бурятии выросли в 1,9 раза. А 2022-ом безработица снизилась до 6,3%. Это рекордное значение для самой республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в ушедшем году объёмы промпроизводства в РБ выросли по отношению к 2021-му на 110%. Свой вклад внесли ведущие предприятия республики.

- Особый упор сделан на импортозамещение – в частности, изготовление медицинских изделий, приборов для нужд жилищно-коммунального комплекса. Строительство и введение в эксплуатацию горно-обогатительных комбинатов в республике повышает не только объёмы промышленного произведения и доходную часть бюджета, но и уровень заработной платы, даёт новые рабочие места, что важно для населения, – отметил Цыденов.

На официальном сайте Минэка говорится, что в рамках механизма реструктуризации регионального долга перед федеральным бюджетом Бурятия высвободила 5 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард 800 миллионов хотя направить на строительство коммунальных и транспортных объектов.

промышленность безработица министры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Экономика, 27.02.2023
Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»
В Бурятию приехал министр экономики России
В Бурятию приехал министр экономики России
Экономика, 26.02.2023
Максима Решетникова встретили в улан-удэнском аэропорту хлебом-солью
В Бурятии выберут лучших экспортёров
В Бурятии выберут лучших экспортёров
Экономика, 22.02.2023
Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Экономика, 14.02.2023
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
Экономика, 14.02.2023
За месяц в Улан-Удэ больше всего наценились «однушки»
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Экономика, 13.02.2023
В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Экономика, 13.02.2023
Внешний облик уникального здания обещают сохранить
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика, 13.02.2023
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Экономика, 13.02.2023
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^