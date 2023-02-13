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Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ

Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
К строительству планируют приступить в 2024 году

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 февраля в Улан-Удэ в рабочей поездке находится министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым министр осмотрел площадку в центре города, недалеко от набережной, на которой планируется возведение масштабного межвузовского кампуса «Байкал».

Его ключевой направленностью станет медицина и обеспечение сферы здравоохранения республики и соседних регионов квалифицированными кадрами в этой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

видео - телеграм-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова   

Валерий Фальков подчеркнул, что реализовать такой масштабный проект, как межуниверситетский кампус, возможно «только с пониманием, как развиваются университеты и научные организации в регионе». Также необходима включенность всех участников – региональных властей, предпринимателей, университетского и вузовского сообществ, добавил глава миннауки РФ.

- Будущий кампус в первую очередь должен быть стимулом для развития региональной системы высшего образования. Здесь должны найти себя все без исключения университеты, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Более широко задача кампуса состоит в том, чтобы дать возможность талантливой молодёжи реализовать себя. Кампус должен стать точкой притяжения для способных ребят из Бурятии, других регионов и даже других стран, - подчеркнул Валерий Фальков.

Министр отметил, что в ближайшие два года предстоит детальная проработка проекта, в первую очередь с университетским сообществом.

- Мы должны будем проработать все вопросы, связанные с наполнением кампуса: какие факультеты, школы, институты, лаборатории будут в нем располагаться, какое оборудование необходимо, кто будет представлять индустрию, какие сетевые программы будете реализовывать и так далее, - пояснил Валерий Фальков.


На данный момент определён земельный участок под кампус, он расположится в исторической части Улан-Удэ. Уже в этом году начнётся разработка проектно-сметной документации.

С 2024 года планируется приступить к реализации первого этапа строительства межуниверситетского кампуса. Проект включает учебно-лабораторные корпуса, кампус на 2500 мест, создание искусственного земельного участка, соединение с материковой частью, благоустройство территории, 30 апартаментов для профессорско-преподавательского состава.

По словам Алексея Цыденова, запланировано создание не просто объекта с хорошей инфраструктурой, а научного центра развития образования, развития личности, социально-экономического роста республики. Там студенты будут с удовольствием учиться, и будут стремиться поступить не только жители республики, но и из других регионов, в том числе из Монголии и Китая.

- Строительство кампуса — это также создание условий для того, чтобы наши амбициозные и перспективные ребята могли самореализоваться, получать лучшее образование здесь и быть уверенными в том, что образование, которое они получили в республике, конкурентно и в России, и в мире. Всё это благоприятно и развитию республики и с точки зрения экономики, и с точки зрения прироста населения. У нас большие обширные задачи и с такой поддержкой мы понимаем, что все сделаем, - заключил глава Бурятии.



Алексей Цыденов также добавил, что в ходе обсуждения было принято решение о проведении стратегической сессии с участием представителей университетского, научного и бизнес-сообщества региона.

Власти Бурятии планируют подать заявку для участия в «третьей волне» государственной поддержки кампусов мирового уровня. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня по всей стране. Реализация проектов университетских городов началась уже в восьми субъектах Российской Федерации, ещё девять регионов стали победителями «второй волны» отбора в конце 2022 года.

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