Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ

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Валерий Фальков подчеркнул, что реализовать такой масштабный проект, как межуниверситетский кампус, возможно «только с пониманием, как развиваются университеты и научные организации в регионе». Также необходима включенность всех участников – региональных властей, предпринимателей, университетского и вузовского сообществ, добавил глава миннауки РФ.



- Будущий кампус в первую очередь должен быть стимулом для развития региональной системы высшего образования. Здесь должны найти себя все без исключения университеты, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Более широко задача кампуса состоит в том, чтобы дать возможность талантливой молодёжи реализовать себя. Кампус должен стать точкой притяжения для способных ребят из Бурятии, других регионов и даже других стран, - подчеркнул Валерий Фальков.



Министр отметил, что в ближайшие два года предстоит детальная проработка проекта, в первую очередь с университетским сообществом.



- Мы должны будем проработать все вопросы, связанные с наполнением кампуса: какие факультеты, школы, институты, лаборатории будут в нем располагаться, какое оборудование необходимо, кто будет представлять индустрию, какие сетевые программы будете реализовывать и так далее, - пояснил Валерий Фальков.











