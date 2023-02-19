19 февраля

18 февраля

17 февраля

Популярное

Зампред по экономике рассказала о самых востребованных направлениях бизнеса Бурятии

Зампред по экономике рассказала о самых востребованных направлениях бизнеса Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Екатерину Кочетову попросили дать совет, каким на сегодняшний день бизнесом выгоднее всего заниматься в республике

Как в Бурятии при поддержке правительства развивается малый и средний бизнес, рассказала зампред правительства республики Екатерина Кочетова. Своим выступлением и ответами на вопросы зрителей Екатерина Кочетова завершила неделю прямых эфиров проекта «Разговор с правительством».

- Бизнесом в Бурятии, конечно, заниматься нужно, потому что это в первую очередь товары и услуги для населения, а не доходная база для бюджета. На сегодняшний день рынок республики ещё недостаточно наполнен услугами, есть большой спрос, а предложение пока этому не соответствует. В связи с этим мы занимаемся различными механизмами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, - рассказала Екатерина Кочетова.

Зампреда правительства попросили дать совет, каким на сегодняшний день бизнесом выгоднее всего заниматься в Бурятии.

- У нас, во-первых, нужно развивать сельское хозяйство, обеспечивать себя свежими и качественными продуктами, создавать продовольственную безопасность. Сегодня мы делаем шаги в этом направлении, но маленькие, хочется, чтобы наши фермеры и сельхозтоваропроизводители выходили на новый уровень, поскольку вся инфляция складывается из «борщевого набора», - рассказала Екатерина Кочетова.

Также, по её мнению, в республике на сегодняшний день плохо развиты услуги в сфере туризма и логистика, касающаяся транспортных перевозок внутри республики. «Многие жители Улан-Удэ не были в Северобайкальске, а там, между прочим, есть базы для отдыха, лечебные источники, а жители Северобайкальска, в свою очередь, не были в Улан-Удэ, - добавила она.

Одним из поступивших вопросов, прозвучавших в прямом эфире, был связан с будущим деревень.

- На сельских территориях бессрочно устанавливаются минимальные ставки для всего бизнеса, по любому виду деятельности. Когда есть такие преференции для бизнеса, мы можем любую территорию также «накрывать» территорией опережающего развития для крупных агрохолдингов, строительства крупных предприятий. Конечно же, крупные точки дадут большие цифры в макроэкономике. Но бизнес – это тоже самообеспечение граждан. На цифрах было видно, что мы идем в правильном направлении. Мы практически сводим на «нет», в некоторых случаях и обнуляем какие-то издержки для бизнеса для того, чтобы запускались и создавались новые рабочие места. Поэтому для нас это очень важно, - подчеркнула Екатерина Кочетова.

бизнес предприниматели правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»
Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»
Бизнес, 17.02.2023
Власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками
В Улан-Удэ предрекли повышение цен на вывоз нечистот
В Улан-Удэ предрекли повышение цен на вывоз нечистот
Бизнес, 16.02.2023
Он может подорожать из-за закрытия точки для слива ЖБО
Скорость мобильного интернета в сёлах Бурятии выросла в 2 раза
Скорость мобильного интернета в сёлах Бурятии выросла в 2 раза
Бизнес, 16.02.2023
МегаФон модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G в небольших сёлах  республики
В Улан-Удэ «управляшки» оштрафовали за разруху в домах
В Улан-Удэ «управляшки» оштрафовали за разруху в домах
Бизнес, 16.02.2023
Одну из УК оштрафовали за это на 250 тысяч
В Бурятии владельца земли через суд заставляют убрать сорняки
В Бурятии владельца земли через суд заставляют убрать сорняки
Бизнес, 16.02.2023
Нарушение выявили ещё в прошлом году  
Кредиторы замучили улан-удэнку, за месяц позвонив ей 446 раз
Кредиторы замучили улан-удэнку, за месяц позвонив ей 446 раз
Бизнес, 15.02.2023
Женщина получала до 34 звонков за день
В Бурятии оператора связи оштрафовали за пропуск вызова с подменного номера
В Бурятии оператора связи оштрафовали за пропуск вызова с подменного номера
Бизнес, 14.02.2023
С подменного номера жительнице республики позвонил мошенник
Yota рассказала об активности россиян на сайтах для знакомств
Yota рассказала об активности россиян на сайтах для знакомств
Бизнес, 14.02.2023
Традиционно накануне Дня всех влюблённых трафик в популярных сервисах для знакомств существенно возрастает
Соискателям в Улан-Удэ стали чаще предлагать премии
Соискателям в Улан-Удэ стали чаще предлагать премии
Бизнес, 13.02.2023
Их обещают в дополнение к зарплате
Бурятия примет форум гостиниц и ресторанов
Бурятия примет форум гостиниц и ресторанов
Бизнес, 11.02.2023
Мероприятие будет представлено двумя площадками
Российский бренд заменит «Макдоналдс» в Иркутской области
Российский бренд заменит «Макдоналдс» в Иркутской области
Бизнес, 10.02.2023
В течение пяти лет откроются восемь ресторанов общественного питания
Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
Бизнес, 10.02.2023
С 15 февраля на официальном сайте программы стартует отбор заявок
СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ
СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ
Бизнес, 10.02.2023
Организаторы уверяют, что это произошло по техническим причинам
Жители Бурятии отдали предпочтение горнолыжным склонам Сибири
Жители Бурятии отдали предпочтение горнолыжным склонам Сибири
Бизнес, 10.02.2023
Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^