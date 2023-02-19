Зампред по экономике рассказала о самых востребованных направлениях бизнеса Бурятии

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства РБ

Екатерину Кочетову попросили дать совет, каким на сегодняшний день бизнесом выгоднее всего заниматься в республике



Как в Бурятии при поддержке правительства развивается малый и средний бизнес, рассказала зампред правительства республики Екатерина Кочетова. Своим выступлением и ответами на вопросы зрителей Екатерина Кочетова завершила неделю прямых эфиров проекта «Разговор с правительством».



- Бизнесом в Бурятии, конечно, заниматься нужно, потому что это в первую очередь товары и услуги для населения, а не доходная база для бюджета. На сегодняшний день рынок республики ещё недостаточно наполнен услугами, есть большой спрос, а предложение пока этому не соответствует. В связи с этим мы занимаемся различными механизмами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, - рассказала Екатерина Кочетова.



Зампреда правительства попросили дать совет, каким на сегодняшний день бизнесом выгоднее всего заниматься в Бурятии.



- У нас, во-первых, нужно развивать сельское хозяйство, обеспечивать себя свежими и качественными продуктами, создавать продовольственную безопасность. Сегодня мы делаем шаги в этом направлении, но маленькие, хочется, чтобы наши фермеры и сельхозтоваропроизводители выходили на новый уровень, поскольку вся инфляция складывается из «борщевого набора», - рассказала Екатерина Кочетова.



Также, по её мнению, в республике на сегодняшний день плохо развиты услуги в сфере туризма и логистика, касающаяся транспортных перевозок внутри республики. «Многие жители Улан-Удэ не были в Северобайкальске, а там, между прочим, есть базы для отдыха, лечебные источники, а жители Северобайкальска, в свою очередь, не были в Улан-Удэ, - добавила она.



Одним из поступивших вопросов, прозвучавших в прямом эфире, был связан с будущим деревень.



- На сельских территориях бессрочно устанавливаются минимальные ставки для всего бизнеса, по любому виду деятельности. Когда есть такие преференции для бизнеса, мы можем любую территорию также «накрывать» территорией опережающего развития для крупных агрохолдингов, строительства крупных предприятий. Конечно же, крупные точки дадут большие цифры в макроэкономике. Но бизнес – это тоже самообеспечение граждан. На цифрах было видно, что мы идем в правильном направлении. Мы практически сводим на «нет», в некоторых случаях и обнуляем какие-то издержки для бизнеса для того, чтобы запускались и создавались новые рабочие места. Поэтому для нас это очень важно, - подчеркнула Екатерина Кочетова.



