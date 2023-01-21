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Главный следователь Бурятии подарил девочке синтезатор

Главный следователь Бурятии подарил девочке синтезатор
Власть, 
Подарок пришлось заказывать из другого города

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой перед Новым годом.

На сайте проекта его внимание сразу привлекло письмо девочки из Улан-Удэ, которая хотела заниматься музыкой и просила в подарок синтезатор. Однако в магазинах города не оказалось нужного инструмента, и его пришлось заказать из другого региона. Когда же долгожданная посылка прибыла, главный следователь Бурятии сразу же отправился домой к девочке с подарком.

- Оказалось, что у пятилетней Маргариты, чьё желание было размещено на сайте, есть сестра-двойняшка Кристина. И тяга к музыке проявляется у обоих сестёр. Тепло поздравив детей, их маму и бабушку с праздниками, руководитель вручил долгожданный подарок. Вместе с ним поздравить девочек приехала дочь сотрудницы следственного управления Янжима, обучающаяся в музыкальной школе. Она исполнила для присутствующих на новом синтезаторе несколько композиций, в том числе гимн России, которые все слушали, затаив дыхание. А затем показала девочкам несколько простых упражнений (гамм) для развития навыков игры на синтезаторе. После неё неожиданно свои таланты продемонстрировал и сам Вячеслав Сухоруков. Он с легкостью исполнил всем хорошо известную композицию, чем вызвал смех, улыбки и аплодисменты всех слушателей, - рассказали в следственном управлении.

Прощаясь, гости пожелали девочкам стать известными пианистками.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в рамках акции «Ёлка желаний» глава Бурятии Алексей Цыденов подарил пятилетней девочке из посёлка Заиграево велосипед.
следственный комитет Новый год дети

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