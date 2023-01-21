Подарок пришлось заказывать из другого города
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой перед Новым годом.
На сайте проекта его внимание сразу привлекло письмо девочки из Улан-Удэ, которая хотела заниматься музыкой и просила в подарок синтезатор. Однако в магазинах города не оказалось нужного инструмента, и его пришлось заказать из другого региона. Когда же долгожданная посылка прибыла, главный следователь Бурятии сразу же отправился домой к девочке с подарком.
- Оказалось, что у пятилетней Маргариты, чьё желание было размещено на сайте, есть сестра-двойняшка Кристина. И тяга к музыке проявляется у обоих сестёр. Тепло поздравив детей, их маму и бабушку с праздниками, руководитель вручил долгожданный подарок. Вместе с ним поздравить девочек приехала дочь сотрудницы следственного управления Янжима, обучающаяся в музыкальной школе. Она исполнила для присутствующих на новом синтезаторе несколько композиций, в том числе гимн России, которые все слушали, затаив дыхание. А затем показала девочкам несколько простых упражнений (гамм) для развития навыков игры на синтезаторе. После неё неожиданно свои таланты продемонстрировал и сам Вячеслав Сухоруков. Он с легкостью исполнил всем хорошо известную композицию, чем вызвал смех, улыбки и аплодисменты всех слушателей, - рассказали в следственном управлении.
Прощаясь, гости пожелали девочкам стать известными пианистками.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в рамках акции «Ёлка желаний» глава Бурятии Алексей Цыденов подарил пятилетней девочке из посёлка Заиграево велосипед.
Главный следователь Бурятии подарил девочке синтезатор
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