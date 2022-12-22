Экс-глава Иволгинского района Бурятии встретит Новый год в СИЗО

Виктору Очирову продлили срок содержания под стражей
Экс-глава Иволгинского района Бурятии Виктор Очиров будет праздновать Новый год в СИЗО. Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 февраля 2023 года,
Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Органами предварительного следствия Виктор Очиров обвиняется в получении взятки в крупном размере. Дело относится к периоду, когда он занимал пост главы Иволгинского района.
Подробности уголовного дела приводило следственное управление СК России по Бурятии. По данным следствия, в 2016-2017 годах к главе Иволгинского района обращался местный предприниматель, который предлагал выкупить в муниципальную собственность имущество его компании. Это водозаборная скважина, трансформаторная подстанция и линия электропередачи с земельными участками, за счёт которых обеспечивалось электро- и водоснабжение жилых помещений специализированного жилого фонда в селе Сотниково. За положительное решение вопроса в 2018 году глава потребовал взятку в сумме 200 тысяч рублей. Получив деньги, спустя некоторое время он предложил предпринимателю увеличить сумму незаконного вознаграждения ещё на 120 тысяч рублей и вновь получил требуемое.
По данным следствия, после взятки глава района инициировал вопрос о приобретении в муниципальную собственность имущества компании. Однако исполнил свои обещания не в полном объёме, так как под выкуп попали не все оговорённые объекты недвижимости. Предприниматель ещё некоторое время продолжал ждать, но после того, как Очиров покинул пост главы района, понял, что обещанные решения не состоятся. Тогда бизнесмен обратился в правоохранительные органы.
С февраля 2022 года Виктор Очиров возглавляет Дирекцию спортивных сооружений. Дирекция спортивных сооружений занимается обслуживанием и развитием спортивных сооружений, в том числе в её ведении находятся Центральный стадион Бурятии, Физкультурно-спортивный комплекс, крытый лукодром и другие объекты.
Экс-глава Иволгинского района Бурятии встретит Новый год в СИЗО
Власть, Фото:
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