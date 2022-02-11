Виктор Очиров оказался в Дирекции спортивных сооружений
С 8 февраля в ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» новый директор. Место занял 55-летний Виктор Очиров, который прежде был главой Иволгинского района.
Виктор Очиров имеет спортивное прошлое. Он выпускник Хабаровского государственного института физической культуры (1990 год), имеет звание мастера спорта СССР.
Прежним руководителем Дирекции спортивных сооружений был Григорий Панфилов. Он был назначен в феврале 2021 года, но уже тогда было известно, что на год.
Иволгинский район с декабря 2021 года возглавляет Николай Емонаков, который до этого занимал пост первого замминистра культуры Бурятии. Он прошёл конкурсный отбор и получил наибольшее число голосов районных депутатов. Ранее власти Иволгинского района отказались от всенародных выборов главы в пользу назначения по конкурсу.
Справка:
В управлении ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» находятся Центральный стадион, Физкультурно-спортивный комплекс, крытый лукодром (региональный центр по стрельбе из лука), ипподром, центр единоборств в 103 квартале, а также отель Байкал Park и гостевой дом «Надежда» в Максимихе.
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
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