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В Бурятию прибыл с рабочим визитом помощник президента России

В Бурятию прибыл с рабочим визитом помощник президента России
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Максим Орешкин вылетел в Северобайкальск

В Бурятию с рабочим визитом прибыл помощник президента России Максим Орешкин. Главная цель визита – работа над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В среду, 21 декабря Максим Орешкин вылетел в Северобайкальск, где планируется комплексная реновация территорий в рамках разработанного мастер-плана. В Улан-Удэ помощник президента РФ также посетит ряд объектов, включенных в мастер-план столицы Бурятии. Также он проведёт совещание с главой республики, членами правительства, мэрии Улан-Удэ и администрации Северобайкальска.

Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы и были представлены Владимиру Путину на ВЭФ-2022. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.

Среди первоочередных проектов по развитию Улан-Удэ заявлены мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства и переводу ИЖС на электрическое отопление, комплексное развитие центра города и строительство новых жилых кварталов, создание точек туристического притяжения и другие проекты.

Развитие Северобайкальска предлагается осуществлять по трём ключевым направлениям: экономика и туризм в балансе с природой; профессиональное образование – новые лидеры – новая среда; устранение инфраструктурных ограничений. Развитию туризма будет способствовать формирование эколого-туристического кластера.

Накануне, 20 декабря, Максим Орешкин побывал в Иволгинском дацане. В своей резиденции его принял глава Буддийской Сангхи России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Во время приема помощника Президента Путина Орешкина М.В. Высказал ему и его команде основные проблемы в РБ и пути прорыва для улучшения сельской жизни вокруг наших дацанов, - поделился Хамбо Лама в своём телеграм-канале.


Справка:

Максим Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «экономика».

С 2002 по 2006 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист, главный экономист, заведующий сектором отдела Департамента платежного баланса Центрального банка РФ.

С 2006 по 2010 год – старший менеджер, директор, управляющий директор ОАО «Росбанк».

С 2010 по 2012 год – руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный Банк».

С 2012 по 2013 год – главный экономист по России ЗАО «ВТБ Капитал».

С 2013 по 2015 год – директор департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ.

С 2015 по 2016 год – заместитель министра финансов Российской Федерации.

В ноябре 2016 года Максим Орешкин был назначен министром экономического развития Российской Федерации, в мае 2018 года переназначен на эту должность.

В январе 2020 года назначен помощником президента РФ.
президент России помощник президента

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