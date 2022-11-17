С этого вопроса началась сессия
Сегодняшняя сессия Народного Хурала Бурятии началась с принятия постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Цыреновой. Это техническая, но положенная процедура. Екатерина Доржиевна умерла в начале ноября на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв (в составе этого комитета работала Екатерина Цыренова) выразил её близким слова соболезнования.
Екатерина Цыренова родилась 6 февраля 1949 года. У неё была учёная степень доктора экономических наук. Имела звания: заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный экономист Республики Бурятия.
Екатерина Цыренова была депутатом Народного Хурала пятого и шестого созывов. Одно из последних мест работы – проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Хурал Бурятии прекратил полномочия ушедшей из жизни Екатерины Цыреновой
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