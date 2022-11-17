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Хурал Бурятии прекратил полномочия ушедшей из жизни Екатерины Цыреновой

Хурал Бурятии прекратил полномочия ушедшей из жизни Екатерины Цыреновой
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С этого вопроса началась сессия

Сегодняшняя сессия Народного Хурала Бурятии началась с принятия постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Цыреновой. Это техническая, но положенная процедура. Екатерина Доржиевна умерла в начале ноября на 73-м году жизни после продолжительной болезни. 

Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв (в составе этого комитета работала Екатерина Цыренова) выразил её близким слова соболезнования.

Екатерина Цыренова родилась 6 февраля 1949 года. У неё была учёная степень доктора экономических наук. Имела звания: заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный экономист Республики Бурятия.

Екатерина Цыренова была депутатом Народного Хурала пятого и шестого созывов. Одно из последних мест работы – проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.


Народный Хурал депутаты Народного Хурала

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