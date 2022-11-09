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Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова

Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она скончалась после продолжительной болезни

Ушла из жизни депутат Народного Хурала Бурятии, доктор экономических наук, профессор, экс-проректор ВСГУТУ Екатерина Цыренова. Ей было 73 года. Екатерина Доржиевна скончалась после продолжительной болезни.

- Она была открытой для общения, всегда верной своим жизненным принципам, примером человека с несгибаемой волей. Екатерина Доржиевна останется в памяти как один из опытных парламентариев, - принесли соболезнования в парламенте Бурятии.

Екатерина Цыренова родилась 6 февраля 1949 года. В 1972 году окончила ВСТИ. У неё была учёная степень доктора экономических наук. Имела звания: заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный экономист Республики Бурятия.

Екатерина Цыренова была депутатом Народного Хурала пятого и шестого созывов. В Хурал вошла в 2018 году, на выборах представляла КПРФ. Некоторое время даже возглавляла фракцию коммунистов в Хурале. Сразу же проявила себя как активный депутат – не отмалчивалась на сессиях (как большинство парламентариев), активно выступала с критикой.

В 2018 году была исключена из рядов КПРФ и стала членом депутатской группы «Народный депутат» (туда вошли те люди, которые не пожелали примкнуть ни к одной партийной фракции). 
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