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Суд взыскал с эк-главы РАЛХ Бурятии 28,8 млн рублей

Суд взыскал с эк-главы РАЛХ Бурятии 28,8 млн рублей
Власть,  Фото:pixabay.com
Решение Алексею Щепину обжаловать не удалось

Суд взыскал с бывшего руководителя республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии Алексея Щепина 28,8 млн рублей по иску прокуратуры о незаконной рубке леса рядом с озером Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Карелии.

В феврале прокуратура Бурятии подала к Щепину иск на 28,8 млн рублей с требованием компенсации ущерба за рубку леса у озера. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако Щепин подал жалобу в Верховный суд Карелии и оно не вступило в силу.

«Решение [о взыскании средств] оставлено без изменений», - сказала представитель суда. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий. Дело связано с выдачей разрешения на рубку леса в районе озера Байкал.

По версии суда и следствия, в 2010 году Щепин на должности руководителя агентства лесного хозяйства согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песчано-гравийной смеси в лесах Центральной экологической зоны озера Байкал. В результате в течение года арендатор произвёл сплошные рубки, а также добывал полезные ископаемые. Всё это привело к «изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал», отмечало следствие.

Приговором суда Щепину назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Однако он был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

В мае 2022 года Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе обвинительный приговор.

Сейчас Алексей Щепин занимает пост замминистра природных ресурсов Карелии.

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