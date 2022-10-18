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Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району

Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Это необходимо для строительства детсада и школы

Тарбагатайскому району Бурятии передадут часть земель Улан-Удэ. Речь идёт о земельных участках возле пригородного села Нижний Саянтуй.

Так, в соответствии с поручением главы Бурятии Алексея Цыденова в южной части Октябрьского района Улан-Удэ начнётся строительство детского сада. Посещать его будут дети из Нижнего Саянтуя.

В самом Нижнем Саянтуе построить детский сад не представляется возможным из-за сложного рельефа местности, отсутствия инженерной инфраструктуры и транспортной доступности на существующих площадках.

План по изменению границ Тарбагатайского района, сельского поселения Саянтуйское и города Улан-Удэ ранее был разработан министерством строительства Бурятии. Этот план позволит совершить строительство детского сада на выбранном земельном участке в южной части Октябрьского района Улан-Удэ. Затем планом предлагается поэтапная передача в границы Тарбагатайского района территорий для строительства детского сада площадью 27 885 м2.

Кроме того, в Улан-Удэ уже идёт строительство новой школы. Она после ввода в эксплуатацию будет также передана в ведение Тарбагатайского района.

Вопрос рассмотрели и предварительно одобрили сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов. Позже он будет вынесен на сессию. После всех процедур депутаты Тарбагатайского района также уточнят границы своего муниципального образования.

- Сегодня обсуждались изменения в границах города Улан-Удэ, которая будет изменяться. Этот вопрос относится к нашему профильному комитету, и суть его заключается в том, чтобы изменить границу для строительства детского сада в Тарбагатайском районе. Это приграничная зона с Тарбагатайским районом, и сам детский сад будет строиться как раз для жителей района. Процедура будет доведена, и из муниципальной собственности в муниципальную собственность будет передана, - поделился заместитель председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Сахнов. 
Тарбагатайский район ГорсоветУУ границы поселений

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