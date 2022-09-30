В Бурятию прибыла делегация Непала









Как отметил господин Милан Радж Туладхар, деятельность попечительского совета общества сотрудничества и дружбы с Непалом по строительству храма получила благословение Пандито Хамбо Ламы, главы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева.



- Мы выражаем уверенность, что эта встреча на благословенной земле Бурятии придаст новый импульс развитию проекта «Лумбини», будет иметь историческое значение и послужит важной вехой в политическом и культурном деле дальнейшего укрепления и развития традиционно дружественных отношений между народами России и Непала, - подчеркнул господин Милан Радж Туладхар.



Справка:



Общество сотрудничества и дружбы с Непалом является одной из старейших структур общественной дипломатии в Российской Федерации. Миссия ОСДН - содействие осуществлению государственной политики России в области международного гуманитарного сотрудничества, образовательного и культурного обмена, укрепление деловых и культурных связей России и Непала. ОСДН является правопреемником советского общества дружбы, которое было создано в 1963 году; и является продолжателем традиций развития дружбы между народами России и Непала.





В пятницу, 30 сентября в Бурятию с рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в России, член попечительского совета общества сотрудничества и дружбы с Непалом, господин Милан Радж Туладхар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Делегация представила проект создания в поселении Лумбини на территории современного Непала буддийского храмового комплекса. Активное участие в строительстве храма принимает российская сторона, в том числе представители Бурятии. Так, проект реализуется вместе с обществом сотрудничества и дружбы с Непалом, посольством Республики Непал в РФ и Буддийской традиционной Сангхой России.- В настоящее время выделен участок земли. Совместный проект в части поддержки общественности является Бурятия. Эту большую работу ведёт и наша Буддийская традиционная Сангха. Есть проект строительства этого буддийского храма в Лумбини. Самое важное – наши паломники могут реально уже побывать на своей части земли в Лумбини, - поделилась председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.