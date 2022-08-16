В Бурятии депутата после автоскандала хотят выгнать из «Единой России»

Сам северобайкальский депутат уверяет, что за рулём был не он
Не успел в Бурятии отгреметь один скандал с депутатом из Улан-Удэ, Land Rover которого рассекал по берегу Байкала, как набирает обороты аналогичный скандал с депутатом Северобайкальского городского совета депутатов
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа в соцсетях появилось видео, где внедорожник рассекал по пляжу в Северобайкальске а потом и вовсе заехал в Байкал. Автор видео в гневной форме сообщил, что машина принадлежит депутату.
Выяснилось, что информация правдива. Об этом «Байкал-Daily» сообщил председатель Северобайкальского городского совета депутатов, он же председатель Северобайкальского городского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Невьянцев. Оказалось, что автомобиль действительно принадлежит местному депутату Валерию Власову.
- Учитывая современные возможности создания различных фейков в соцсетях, к этой информации я лично отнёсся с осторожностью и сомнением в её правдивости, тем более на самом видео не видно номеров автомобиля и лица водителя в нём. Однако, информация о том, что данный автомобиль принадлежит депутату Северобайкальского городского совета подтвердилась. Об этом в своем аудиоинтервью подтвердил сам депутат. Им оказался Власов Валерий Анатольевич. Со слов Валерия Анатольевича, автомобиль он передал в управление приезжим гостям, сам в данном происшествии не участвовал. Тем не менее никаких комментариев о том, каким образом и зачем он это сделал, от него не последовало. Не последовало даже объяснения, осуждения и извинения перед жителями города за поведение своих друзей, которым он доверил автомобиль. Хотя на видео снято явное нарушение не только законодательных, но и моральных норм, - подчеркнул Андрей Невьянцев.
Он также сообщил, что инцидент будет рассмотрен на комиссии по депутатской этике. Андрей Невьянцев намерен добиваться того, чтобы комиссия обязала принести публичные извинения. Заседание комиссии назначено на 24 августа. «Уверен, что комиссия объективно рассмотрит данный случай и вынесет справедливое решение», - отметил председатель Северобайкальского горсовета депутатов.
Кроме того, Невьянцев намерен добиваться исключения своего коллеги из рядов партии «Единая Россия».
- На выборы депутатов городского совета Валерий Анатольевич выдвигался как самовыдвиженец, тем не менее он является членом партии. В связи с этим мной, как председателем Северобайкальского городского отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» на ближайшем заседании местного политсовета партии будет внесён вопрос об исключении Власова Валерия Анатольевича из рядов партии в соответствии с положением о партийной этике за недопустимые и порочащие партию действия, - пояснил Невьянцев.
По его оценке, «факт вопиющего и хамского по отношению к жителям города поведения на нашем священном озере не только не должен быть оставлен без внимания, но и требует жесточайшей оценки и справедливого наказания».
Как сообщал «Байкал-Daily», в поразительно похожей ситуации недавно оказался депутат Улан-Удэнского горсовета Александр Мельников. Его автомобиль Land Rover также ехал по кромке Байкала и заезжал в воду. Клип езды авто по озеру под наложенную бодрую музыку Мельников опубликовал на своей странице. После того как пользователи обратили внимание на ролик, депутат удалил его и закрыл все страницы. Однако видео успели сохранить.
Вскоре Мельников принёс извинения перед земляками, но как и в случае с Власовым, заявил, что за рулём был другой человек. Поступок коллеги рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ. «Данный вопрос мы без внимания не оставим», - заявил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
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Власть, Фото:
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