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Улан-удэнский депутат оправдался за видео с ездой его авто по Байкалу

Улан-удэнский депутат оправдался за видео с ездой его авто по Байкалу
Власть, 
Депутат Александр Мельников заявил, что за рулём был другой человек

Депутат Улан-Удэнского горсовета Александр Мельников оказался в центре скандала. На своей странице в соцсети он выложил видео, на котором запечатлено как автомобиль Land Rover рассекал по кромке озера Байкал. Под эффектную музыку внедорожник заезжал прямо в воду.

 
После того, как на видео обратили внимание пользователи, Мельников ролик удалил, а страницы в соцсетях закрыл. Однако видео успели сохранить, в частности, это сделало издание Babr Mash.

Горсовет депутатов в тот же день отреагировал на произошедший скандал. Александра Мельникова вызовут на комиссию по депутатской этике, сообщили в горсовете.

Сам депутат также прокомментировал ситуацию, заявив, что за рулём находился другой человек.

- В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что моё видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где всё подробно объяснил. Установлено, что за рулём был другой человек. Он вызван для дачи показаний, - рассказал Александр Мельников.

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев сообщил о начатой проверке. 

- По данному инциденту мы начали свою депутатскую проверку. Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ. Своё мнение комиссия выскажет, - отметил Чимит Бальжинимаев.

За подобное нарушение грозит штраф. Babr Mash иронизирует, что его размер будет «как одна заправка для люксового авто».

Справка:

В соответствии с пунктом 4 ч. 15 ст. 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств, за исключением дорог и парковок с твёрдым покрытием. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение или другие вредные явления, влечёт ответственность по ст. 8.13 КоАП РФ.

Административный штраф составляет на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 12 000 рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ширина водоохранной зоны составляет для рек, ручьёв, озёр от 50 до 200 метров.

Александр Мельников родился 20 мая 1985 года в селе Кабанск. В 2007 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2009 по 2011 год работал в органах прокуратуры Бурятии. В настоящее время директор ООО «Основной ресурс».

В горсовет попал в 2019 году, победив на 10-м одномандатном округе как представитель «Единой России». На выборах обошёл представителя КПРФ, артиста-кукловода театра «Ульгэр» Зоригто Дагбаева и пенсионера, члена ЛДПР, Эрдэма Чехова.

 

депутаты горсовета Байкал

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