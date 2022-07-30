Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился итогами в однодневной командировки в Москву. В своём телеграм-канале он написал небольшой пост на эту тему.
- Прошла встреча с министром науки и высшего образования Фальковым Валерием Николаевичем. Обсудили строительство университетского кампуса в Бурятии, министр поддержал нашу идею, концепцию. Ура! – написал Алексей Цыденов. - Будем прорабатывать этот вопрос дальше и ждём визита Валерия Николаевича в Бурятию. Если помните, с этим вопросом я обращался к президенту, он в свою очередь поручил министру рассмотреть данный вопрос.
Также он рассказал о правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока под председательством нашего Полпреда в ДФО.
- Юрий Петрович Трутнев поддержал выделение средств «президентской» дальневосточной субсидии на приобретение в 2022 году 14 автобусов (8 автобусов «ПАЗ» и 6 микроавтобусов «ГАЗель») для Кяхты, Северобайкальска, Закаменска, - отметил руководитель региона.
В ВЭБ.РФ презентовал мастер-план по развитию Улан-Удэ. Успешно прошли предзащиту все регионы Дальнего Востока: «Наш проект отметили как «в высокой степени готовности». Комиссию возглавляли Юрий Петрович Трутнев и Максим Станиславович Орешкин (помощник президента – прим. ред.). В следующий раз пройдёт защита мастер-планов малых городов, мы будем презентовать концепцию развития Северобайкальска».
Вернувшись в Бурятию Алексей Цыденов отправится на традиционный объезд строящихся школ.
- Работаем, - заключил глава республики.