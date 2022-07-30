30 июля

29 июля

Популярное

Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии

Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Власть,  Фото:pixabay.com
Алексей Цыденов поделился итогами командировки

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился итогами в однодневной командировки в Москву. В своём телеграм-канале он написал небольшой пост на эту тему.

- Прошла встреча с министром науки и высшего образования Фальковым Валерием Николаевичем. Обсудили строительство университетского кампуса в Бурятии, министр поддержал нашу идею, концепцию. Ура! – написал Алексей Цыденов. - Будем прорабатывать этот вопрос дальше и ждём визита Валерия Николаевича в Бурятию. Если помните, с этим вопросом я обращался к президенту, он в свою очередь поручил министру рассмотреть данный вопрос.

Также он рассказал о правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока под председательством нашего Полпреда в ДФО.

- Юрий Петрович Трутнев поддержал выделение средств «президентской» дальневосточной субсидии на приобретение в 2022 году 14 автобусов (8 автобусов «ПАЗ» и 6 микроавтобусов «ГАЗель») для Кяхты, Северобайкальска, Закаменска, - отметил руководитель региона.

В ВЭБ.РФ презентовал мастер-план по развитию Улан-Удэ. Успешно прошли предзащиту все регионы Дальнего Востока: «Наш проект отметили как «в высокой степени готовности». Комиссию возглавляли Юрий Петрович Трутнев и Максим Станиславович Орешкин (помощник президента – прим. ред.). В следующий раз пройдёт защита мастер-планов малых городов, мы будем презентовать концепцию развития Северобайкальска».

Вернувшись в Бурятию Алексей Цыденов отправится на традиционный объезд строящихся школ.

- Работаем, - заключил глава республики. 


глава Бурятии правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, 29.07.2022
В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Власть, 28.07.2022
В республике внедрили безбумажный документооборот
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Власть, 26.07.2022
«Вы прямо новатор такой», - обратилась Виктория Абрамченко к Хамбо Ламе
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Власть, 25.07.2022
Глава следственного управления Вячеслав Сухоруков обратился к коллегам
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Власть, 25.07.2022
Алексей Цыденов подчеркнул, что ответственные ведомства и власти района занимаются бюрократическими проволочками
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Власть, 25.07.2022
По словам его коллег, для них эта новость стала потрясением
Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане»
Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане»
Власть, 24.07.2022
В состав делегации вошли культурные деятели, спортсмены и члены правительства
Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию от коронавируса
Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию от коронавируса
Власть, 22.07.2022
Сергей Ханхареев напомнил про опасные осложнения от ковида
Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
Власть, 22.07.2022
Новые руководители назначены в двух судах республики
В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
Власть, 21.07.2022
Нового замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС представили коллективу
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
Власть, 21.07.2022
Она проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть, 21.07.2022
Новый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства карьеру начинал в Забайкальском крае

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^