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ГТЛК и ВЭБ.РФ помогут обновить парк общественного транспорта в Улан-Удэ

ГТЛК и ВЭБ.РФ помогут обновить парк общественного транспорта в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Закупка автобусов стала первым шагом в пополнении городского автопарка

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало два кредитных соглашения с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) на общую сумму 978 млн рублей в рамках реализации проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ.

Предоставленные ВЭБ.РФ кредитные средства будут направлены на приобретение автобусов отечественных производителей. Ранее ГТЛК заключила с перевозчиками столицы Бурятии договоры на поставку в лизинг 124 автобусов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В их числе 59 автобусов большого класса VOLGABUS 5270, поставляемые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ уже реализовали 15 аналогичных проектов по модернизации общественного транспорта в 12 российских городах.

- Уверен, сотрудничество ГТЛК и ВЭБ.РФ при поддержке министерства транспорта Российской Федерации позволит расширить возможности поддержки регионов и будет стимулировать реализацию проектов комплексной модернизации городского пассажирского транспорта, направленных на повышение качества жизни в российских городах. ГТЛК уже инвестировала в пассажирский транспорт в регионах страны 66,5 млрд рублей. Мы продолжим содействовать модернизации и расширению городских парков и обеспечивать загрузку производственных мощностей российских машиностроительных предприятий, – заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

- Ранее Минтранс России одобрил нашу заявку на закупку автобусов, это стало первым шагом в пополнении городского автопарка. Сегодня подписано соглашение о выделение денежных средств, автобусы планируется закупить по льготной ставке до конца этого года. Планомерно идём не только к обновлению, но и к пополнению автобусов городского общественного транспорта, понимаем, что город растёт, увеличивается население, строятся новые кварталы, нужен комфортный и вместительный транспорт, - прокомментировал глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

- Инвестиции в повышение качества жизни людей в городах – одно из приоритетных направлений для государственной корпорации развития. При поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах. Эти проекты получают высокую оценку местных жителей, ощутивших на себе новое качество пассажирских перевозок. Наше сотрудничество с ГТЛК и Республикой Бурятия позволит обеспечить комфорт и безопасность передвижения в городе Улан-Удэ, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также выйти на устойчивую финансово-экономическую модель функционирования общественного транспорта, - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.
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