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Бурятия получит 14 автобусов для трёх городов

Бурятия получит 14 автобусов для трёх городов
Общество,  Фото:pixabay.com
Автопарк обновится в городах Кяхта, Северобайкальск, Закаменск

Регионы Дальнего Востока получат дополнительные средства на модернизацию социальной инфраструктуры. Об этом принято решение на заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, которое состоялось 29 июля.

Одобрено финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта в городах Дальнего Востока – на эти цели предлагается выделить 275,8 млн в 2022 году. Бурятия получит немного больше, чем другие регионы округа.

Так, на выделенные средства будет закуплено 14 автобусов для городов Кяхта, Северобайкальск, Закаменск; 11 автобусов для Благовещенска; 4 автобуса для города Большой Камень в Приморье; три троллейбуса получит Хабаровск, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

ДФО автобусы общественный транспорт

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