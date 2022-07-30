Автопарк обновится в городах Кяхта, Северобайкальск, Закаменск
Регионы Дальнего Востока получат дополнительные средства на модернизацию социальной инфраструктуры. Об этом принято решение на заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, которое состоялось 29 июля.
Одобрено финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта в городах Дальнего Востока – на эти цели предлагается выделить 275,8 млн в 2022 году. Бурятия получит немного больше, чем другие регионы округа.
Так, на выделенные средства будет закуплено 14 автобусов для городов Кяхта, Северобайкальск, Закаменск; 11 автобусов для Благовещенска; 4 автобуса для города Большой Камень в Приморье; три троллейбуса получит Хабаровск, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
Бурятия получит 14 автобусов для трёх городов
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