21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС

В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
Власть,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Нового замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС представили коллективу

Сегодня, 21 июля, работникам республиканского агентства ГО и ЧС представили нового заместителя руководителя. Им стал Александр Степанов.

- Представляю на должность заместителя руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александра Владимировича Степанова. Александр Владимирович прошёл хорошую школу МЧС, имеет большой практический управленческий опыт и полностью соответствует той должности, на которую назначен, - сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.


Александр Степанов родился в 1982 году. В 2006 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности «Пожарная безопасность».

Трудовую деятельность начал в должности начальника караула 2-й пожарной части федеральной противопожарной службы по Бурятии.

Александр прошёл путь от начальника караула до начальника отряда, где приобрёл опыт руководства личным составом. Принимал участие в тушении сложных пожаров в Улан-Удэ. Награждён ведомственными наградами и знаками отличия, в их числе медаль «За отвагу на пожаре» и медаль «Маршала Василия Чуйкова».

По окончанию службы в МЧС России с 2019 года работал начальником пожарной команды и начальником спецсектора Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.


назначение агентство ГО и ЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
Власть, 21.07.2022
Нового замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС представили коллективу
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
Власть, 21.07.2022
Она проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть, 21.07.2022
Новый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства карьеру начинал в Забайкальском крае
В Иркутской области появился совет по транспорту
В Иркутской области появился совет по транспорту
Власть, 20.07.2022
Новый орган будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта
Кандидаты на пост главы Бурятии назвали потенциальных сенаторов
Кандидаты на пост главы Бурятии назвали потенциальных сенаторов
Власть, 19.07.2022
Все четверо кандидатов представили списки из трёх имён
Бурятия отправила в ДНР пять тонн лакокрасочных материалов
Бурятия отправила в ДНР пять тонн лакокрасочных материалов
Власть, 19.07.2022
Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
Власть, 19.07.2022
 Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток 
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
Власть, 18.07.2022
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Власть, 18.07.2022
Все кандидаты представили необходимые документы
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
Власть, 18.07.2022
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня 
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 15.07.2022
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^