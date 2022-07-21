В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС





Сегодня, 21 июля, работникам республиканского агентства ГО и ЧС представили нового заместителя руководителя. Им стал Александр Степанов.- Представляю на должность заместителя руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александра Владимировича Степанова. Александр Владимирович прошёл хорошую школу МЧС, имеет большой практический управленческий опыт и полностью соответствует той должности, на которую назначен, - сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Александр Степанов родился в 1982 году. В 2006 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности «Пожарная безопасность».Трудовую деятельность начал в должности начальника караула 2-й пожарной части федеральной противопожарной службы по Бурятии.Александр прошёл путь от начальника караула до начальника отряда, где приобрёл опыт руководства личным составом. Принимал участие в тушении сложных пожаров в Улан-Удэ. Награждён ведомственными наградами и знаками отличия, в их числе медаль «За отвагу на пожаре» и медаль «Маршала Василия Чуйкова».По окончанию службы в МЧС России с 2019 года работал начальником пожарной команды и начальником спецсектора Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.